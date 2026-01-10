'Был силен духом и искренне любил жизнь': на Покровском направлении погиб защитник из Винницкой области. Фото

Защищая Украину, погиб воин из Винницкой области Виктор Мамотько. Старший сержант Государственной пограничной службы Украины принял свой последний бой 4 января на Покровском направлении.

Видео дня

Защитник прошел бои на Черниговщине, вблизи Бахмута и Купянска, ему навеки останется 27 лет. Трагическую весть сообщили в Глуховецкой объединенной территориальной громаде.

Что известно о Герое

"Опять страшная потеря для нашей громады... В борьбе за свободу и независимость Украины погиб наш земляк, бродеччанин, Защитник Украины Мамотько Виктор Васильевич, старший сержант ГПСУ, позывной "Сенсей", – рассказали в Глуховецкой громаде в пятницу, 9 января.

Известно, что молодой воин проходил службу в 105-м пограничном отряде имени Князя Владимира Великого. Он защищал Украину на Черниговском, Бахмутском, Купянском и Покровском направлениях. На последнем из них, в населенном пункте Вольное, погиб во время вражеского штурма 4 января.

Виктору Мамотько навсегда останется 27 лет.

"Он был верен присяге, сильный духом, искренне любил жизнь и свою семью. Низко склоняем головы в скорби и выражаем искренние соболезнования близким и родным погибшего Героя. О дате и времени захоронения Героя сообщим дополнительно", – отметили в громаде.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что на Харьковщине погиб Герой с Волыни Владимир Вакульчук. 47-летнего воина более двух лет считали пропавшим без вести. Недавно же была подтверждена его гибель.

Также стало известно, что на войне погиб альпинист и боевой медик Владимир Василишин. О потере сообщили в Федерации альпинизма и скалолазания Украины. Там рассказали, что утром 5 января Владимир зарегистрировался для участия в Чемпионате Украины по ски-альпинизму, который должен был состояться через несколько дней. Это должен был быть его первый старт в этой дисциплине. Он очень этого ждал и волновался, что сможет выйти только на один забег из-за службы. Однако уже в этот же день его командир сообщил, что Владимир погиб.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!