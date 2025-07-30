Дожди сделают паузу, но не везде: синоптик уточнила прогноз на четверг в Украине. Карта

В последний день июля в Украине практически по всей территории страны прекратятся дожди. Только на Черниговщине, Сумщине и Полтавщине местами возможны кратковременные осадки.

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На юге же сохранятся аномальная жара и засуха. Об этом в Telegram сообщила синоптик Наталья Диденко.

От комфортных +23 до аномальных +33

По всей территории страны 31 июля осадков не предвидится. Синоптик предупредила, что только на северо-востоке хвост атмосферного фронта обусловит локальные грозовые дожди.

На юге и востоке Украины сохранится жаркая погода и засуха. Температура воздуха снизится всего на несколько градусов.

В течение дня в большинстве областей Украины ожидается +23…+26 градусов, на севере местами +20...+23 градуса. В южной части ожидается +28…+32, на востоке будет самая жаркая погода – до +33 градусов.

В Киеве июль завершится без осадков. В столице прогнозируется северо-западный свежий порывистый ветер. Температура воздуха в Киеве составит +22…+24 градуса.

Что предшествовало

28 июля в Дарницком районе Киева в результате попадания молнии загорелось дерево. Чрезвычайное происшествие произошло в парке Партизанской славы.

В этот день столицу тоже накрыло сильным дождем. В результате непогоды в нескольких районах города подтопило улицы, а из-за большого количества осадков дороги местами превратились в реки и озера.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 июля город Нетешин Хмельницкой области вечером пострадал от непогоды. Из-за очень сильного ливня затопило практически все улицы, также частично пропадала электроэнергия.

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