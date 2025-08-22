Дожди с грозами мигрируют на восток: синоптики дали прогноз погоды на субботу, 23 августа

В Украине в субботу, 23 августа, согласно последним прогнозам погоды, будет облачно с прояснениями. Синоптики ожидают в Житомирской, Киевской и Винницкой областях "умеренные осадки", а в большинстве восточных,центральных, южных, Сумской и Харьковской областях – значительные. В частности, прогнозируются дожди с грозами, а в отдельных восточных и юго-восточных районах град.

Видео дня

Северо-западный, а в восточных областях юго-западный ветер достигнет 7-12 м/с, а в указанных восточных и юго-восточных районах могут быть шквалы со скоростью 15-20 м/с. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Температура в стране ночью составит 9-14°, а днем – 17-22°. Значительно теплее будет в юго-восточной части страны, где ночью ожидают 15-20°, а днем 26-31°.

Что будет в столице

Такая же погода будет на территории Киевщины и Киева – облачно с прояснениями, ночью умеренный дождь, по области местами может пройти гроза, однако днем уже будет без осадков.

Шквального ветра в столице не ожидают, температура в городе ночью составит 12-14°, а днем – 20-22°.

Как это объясняют синоптики

В Укргидрометцентре переменчивую прохладную погоду с периодическим чередованием облачного неба и прояснений, кратковременных дождей и погоды без осадков объяснили очередным перемещением атмосферных фронтов.

"Преобладающие северо-западные и западные оживленные ветры будут нести к нам прохладный воздух из районов Польши и Балтики, усиливая ощущение дискомфорта. Атмосферное давление, влажность воздуха и температура будут подвергаться колебаниям. Поэтому ожидаем холодные ночи и низкую, как для лета, максимальную температуру днем", – предупредили специалисты.

По их словам, только 26-27 августа можно рассчитывать на повышение температуры "до комфортных значений".

Шквалы на юге и востоке

Из-за предоставленного прогноза осадков вместе со шквальным ветром на юге и востоке метеорологи обнародовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях. По их оценке это первый, так называемый "желтый уровень опасности".

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", – отметили специалисты.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным синоптика Наталки Диденко, в ближайшие дни погоду будет определять холодный атмосферный фронт, который посетит Украину. Он принесет дожди и грозы в ряд областей.

А народный синоптик с Волыни Владимир Деркач спрогнозировал теплый сентябрь. По его словам, температура воздуха будет комфортной, а дождей станет меньше.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!