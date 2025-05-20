Дожди с грозами и порывы ветра: синоптики предупредили о нестабильной погоде во вторник, 20 мая

Во вторник, 20 мая, погода в Украине будет дождливой во всех регионах, также ожидаются грозы. На небе будет облачно с прояснениями.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Там рассказали, что в течение дня по Украине пройдут кратковременные дожди (в западных и северных областях местами).

В южных, восточных, большинстве центральных и Сумской областях днем будут грозы. Из-за этого было объявлено предупреждение (І уровень опасности, желтый).

Ветер будет преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, на юге и юго-востоке страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 4 до 9 градусов, в юго-восточной части страны 8-13 градусов. Днем столбики термометров покажут 12-17 градусов тепла, в Карпатах 5-10 по Цельсию.

В Киевский области во вторник буле облачно с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь.

Температура ночью по области 4-9 тепла, днем 12-17 градусов. В Киеве ночью 7-9 градусов тепла, днем 15-17 выше нуля.

Синоптики предупредили, что 20 мая на реках Закарпатской области ожидается дальнейшее повышение уровней воды на 0,2-1,0 м, на участке Тисы Тячев – Вилок до 1,5 м (над уровнями на 8 часов 19 мая) в пределах русел рек и без угрозы негативных последствий.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение этой недели, 20-25 мая, температура воздуха в нашей стране будет постепенно повышаться. Уже в следующий понедельник местами она будет достигать +30 градусов днем, однако погода в Украине все еще будет оставаться дождливой, во многих регионах осадки будут сопровождаться грозами.

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