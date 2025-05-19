Перед долгожданной жарой Украину будет сильно штормить: синоптики дали прогноз погоды на неделю

В течение этой недели, 20-25 мая, температура воздуха в нашей стране будет постепенно повышаться. Уже в следующий понедельник местами она будет достигать +30 градусов днем, однако погода в Украине все еще будет оставаться дождливой.

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Во многих регионах осадки будут сопровождаться грозами. Об этом свидетельствуют данные сервиса Ventusky.

Вторник, 20 мая

В ГСЧС Украины сообщили, что 20 мая в ряде регионов Украины объявлен желтый уровень опасности из-за осложнения погодных условий. Днем ожидаются грозы в южных, восточных, большинстве центральных областей, а также в Сумской области.

Температура воздуха днем будет колебаться от 6 до 19 градусов тепла, ночью будет 2-13 градусов по Цельсию. Осадки пройдут в центральных, восточных, а также в южных регионах.

Среда, 21 мая

В среду будет дождливо на востоке Украины, однако в основном день пройдет без осадков.

Ночью столбики термометров покажут 4-11 градусов тепла, днем потеплеет до 13-22 градусов.

Четверг, 22 мая

Незначительные осадки ожидаются сначала на севере страны и в Одесской области, а затем в некоторых центральных и западных областях.

Днем температура воздуха будет колебаться от 16 до 24 градусов тепла, а ночью будет 6-13 градусов с плюсом.

Пятница, 23 мая

Значительные осадки накроют запад Украины, а также Винницкую и Житомирскую области.

Температура воздуха днем будет колебаться от 13 до 27 градусов тепла, ночью будет 9-15 градусов по Цельсию.

Суббота, 24 мая

Дожди с грозами пройдут на западе, в центре и на севере страны.

Днем температура воздуха будет колебаться от 12 до 29 градусов тепла, а ночью будет 6-16 градусов с плюсом.

Воскресенье, 25 мая

Дожди будут идти в центральной и северной части Украины, также осадки немного затронут южные регионы.

Ночью столбики термометров покажут 5-18 градусов тепла, днем потеплеет до 12-30 градусов.

Понедельник, 26 мая

Дождевой фронт снова изменит направление движения на запад, осадки ожидаются на севере, в центре Украины и в Одесской области.

Температура воздуха днем будет колебаться от 15 до 30 градусов тепла, ночью будет 3-17 градусов по Цельсию.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 и 23 мая в Украину на смену прохладе придет потепление до +25 градусов. Однако завтра, 20 мая, почти во всех регионах будет преобладать пасмурная и дождливая погода.

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