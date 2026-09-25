Дожди прекратятся? Синоптики дали прогноз на выходные в Украине. Карта

На выходных, 26 и 27 сентября, в Украине сохранится по-осеннему тёплая, сухая и комфортная погода. Осадков в эти дни не ожидается.

Видео дня

Температура воздуха днём будет колебаться от +15 до +23 °C в зависимости от региона. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Погода в Украине 26 сентября

В субботу, 26 сентября, в большинстве областей день пройдет при переменной облачности и приятном солнце.

Прохладнее всего будет на западе и северо-востоке – днем там ожидается +15...+18 °C. В центральных и северных регионах воздух прогреется до +17...+19 °C, а в Кривом Роге – до +21 °C.

На юге и востоке будет теплее всего: дневная температура достигнет +19...+22 °C.

Ночи останутся прохладными – от +7 °C на западе до +17 °C на южном побережье.

Какая будет погода 27 сентября

В воскресенье погода останется сухой, а в большинстве регионов станет немного теплее, особенно ночью.

На западе и севере дневная температура будет держаться в пределах +16...+19 °C. В Черновцах и Ужгороде воздух прогреется до +20 °C.

В центре и на востоке столбики термометров поднимутся до +18...+22 °C, а в Луганской области – даже до +23 °C.

В южных областях и в Крыму ожидается комфортная погода: ночью +13...+16 °C, а днём +19...+22 °C.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что третья декада сентября в Украине начнется с нестабильной и динамичной погоды. Наибольшие изменения ожидаются 23–25 сентября, когда на погоду будет влиять активный южный циклон с Черного моря.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!