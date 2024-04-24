Дожди не прекратятся? Синоптики уточнили прогноз на четверг в Украине. Карта

Синоптики прогнозируют в четверг, 24 апреля, дождевую погоду в Украине. Без осадков день пройдет только в Донецкой и Луганской областях.

Соответствующие данные обнародованы на сайте Укргидрометцентра. В темное время суток ожидается ветер со скоростью 3-8, в светлое – 5-10 метров в секунду.

На западе ночью пройдут небольшие дожди, днем – умеренные. На остальной территории страны (кроме Донетчины и Луганщины) 24 апреля также выпадут осадки, есть вероятность гроз.

Прохладно будет в западных областях (ночью от +5 до +7, днем от +10 до +13). В центральной части страны ночью будет примерно от +8 до +10, днем до +22 градусов.

На юге Украины будет от +8 до +14 ночью и от +21 до +25 днем. Исключение – Одесская область, где воздух прогреется меньше (в темное время суток от +8 до +10, в светлое – от +17 до +19 градусов).

Самые высокие температурные показатели ожидаются на востоке. Ночью термометры там покажут от +12 до +15, днем от +23 до +26 градусов.

Как писал OBOZ.UA, в Украине из-за пыли и песка, принесенного циклоном из Сахары, 24 апреля выпал "желтый" дождь. Грязный ливень оставил следы на поверхностях, а небо помутнело и приобрело характерный оранжевый оттенок. Свидетелями такого явления стали жители Киевщины, Черкасщины, Одесщины, Херсонщины, Николаевщины.

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