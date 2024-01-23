Дожди и мокрый снег: синоптики дали прогноз, где в Украине испортится погода

В среду, 24 января, погода в Украине будет облачной и влажной. Часть страны засыплет мокрым снегом и зальет дождями.

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Об этом сообщил Укргидрометцентр. По прогнозам синоптиков, в этот день будет пасмурно, местами с прояснениями.

В Украину с северо-запада поступит 24 января атмосферный фронт, который повлечет за собой осадки мокрого снега и дождя практически по всей территории Украины. Больше всего будет осадков в Карпатах и на Закарпатье.

Небольшой мокрый снег пройдет ночью в северных и большинстве центральных областей. Днем мокрый снег и дождь ожидается в западных, Винницкой и Житомирской областях. На остальной территории без существенных осадков.

Температурные показатели в течение суток составят от 2 градусов мороза до +3.

Ночью по части Украины ударят морозы. Так, на востоке и в Карпатах ожидается до - 10, а на Левобережье -1...-6.

Днем теплее всего будет на Прикарпатье, Одесщине и в Крыму, где температура воздуха будет +3...+6.

В такой синоптической ситуации ветер будет преобладать юго-западный, 7-12 м/с. На западе страны сильны порывы ветра.

Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях.

24 января днем в западных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. В то же время на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

Закарпатье пройдет сильный мокрый снег и дождь.

В этих регионах объявлен I уровень опасности – желтый.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Наталья Диденко предупредила, что в ближайшие дни в Украине ожидаются температурные качели, когда похолодание будет чередоваться с потеплением. По ее словам, повышение температуры будет с 24 января, но уже 28 числа оно снова упадет до минусового.

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