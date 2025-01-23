Дожди и мокрый снег: синоптик дала прогноз на пятницу и рассказала, когда ждать потепления в Украине. Карта

В пятницу, 24 января, в Украине ожидается влажная погода, пройдут дождь и мокрый снег. Ночью около нуля градусов, днем +1…+4, а на юге будет до +9 градусов. В ближайшие дни небо прояснится, температура воздуха будет повышаться.

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Такой прогноз погоды обнародовала украинская синоптик Наталья Диденко. "Пятница будет в Украине влажной, с дождем и мокрым снегом. Ветер и дальше юго-восточный, вялый, почти штиль", – рассказала она.

Поскольку состояние атмосферы не меняется, ветра практически нет, но держатся туманы, температура воздуха также остается без особых изменений, пояснила синоптик.

По ее данным, в ночь на пятницу будет около нуля, днем +1…+4, на юге +4…+9 градусов.

Последний рабочий день текущей недели будет туманным.

В Киеве в пятницу облачно, сыро, туман, вероятность небольших осадков, днем +1...+3 градуса.

В дальнейшем в Украине ожидается потепление, прогнозирует Наталья Диденко.

По данным Укргидрометцентра, 24 января осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются по всей территории Украины, за исключением южных областей.

В субботу, 25 января, в северо-западной части Украины без осадков, ночью в Херсонской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской областях небольшой дождь и мокрый снег, в Харьковской, Донецкой, Луганской – также днем. На Запорожье днем небольшой дождь, в Крыму также в ночные часы.

В воскресенье, 26 января, по всей территории Украины без осадков, облачно с прояснениями, тепло до +6...+8 градусов, на западе и юге до +11 градусов.

В понедельник, 27 января, погода практически не изменится, а во вторник, 28 января, днем в западных областях ожидаются дожди.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях в Минокружении заявили о критическом потеплении в Украине. Как констатировали в министерстве, климатической зимы в стране нет уже три года, а снег стал дефицитом. Это вредит экосистемам, ведь снежный покров имеет большое значение для их функционирования.

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