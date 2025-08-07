Дожди и грозы, а на юге жара: какой будет погода в Украине 7 августа
В четверг, 7 августа, погода в Украине особо не изменится. Кое-где ожидаются дожди и грозы, а южные области не покидает жара.
Такой прогноз дали синоптики "Укргидрометцентра". Также отмечается, что через территорию нашего государства будет продолжаться перемещение холодного атмосферного фронта.
"Поэтому ожидаем еще ночью в большинстве северных и центральных областей, а днем только на востоке и юго-востоке страны местами кратковременный дождь с грозой. На остальной территории без осадков", – говорится в сообщении.
Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура в западных областях ночью 7-12°С, днем 20-25°С.
На юге и юго-востоке страны ночью 18-23°С, в дневные часы 28-33°С. На остальной территории ночью 13-18°С, днем 22-27°С.
Также синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине 7 и 8 августа в южной части, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Житомирской, Винницкой и Днепропетровской областях.
А уже 9 августа и во Львовской, Волынской, Черновицкой областях ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Напомним, что Киев в среду, 6 августа, в обед накрыла сильная гроза с градом. Местами из-за большого количества осадков видимость на дорогах ухудшилась.
Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели погодные итоги июля 2025 года в Киеве. Среднемесячная температура воздуха во время второго месяца лета была выше климатической нормы на 1,3°С.
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