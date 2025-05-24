Дожди, а местами град и шквалы: синоптики предупредили о нестабильной погоде в субботу, 24 мая

Погода в Украине в субботу, 24 мая, будет преимущественно пасмурной с прояснениями. Днем синоптики прогнозируют дожди в большинстве регионов, в отдельных районах – град и шквалы 15-20 м/с.

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Об этом говорится в прогнозе погоды, опубликованном на официальной Facebook-странице Украинского гидрометцентра. Днем в северных, центральных, южных и Харьковской областях ожидаются грозы – объявлен І уровень опасности, желтый.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", – предупредили синоптики.

Умеренные кратковременные дожди прогнозируют в субботу днем в большинстве областей, кроме юго-востока.

Температура воздуха в западных областях ночью будет от +5 до +10 градусов, днем от +10 до +15. На остальной территории ночью от +11 до +16, днем от +21 до +26 градусов. В то же время в Житомирской и Винницкой областях от +17 до +22.

В столичном регионе 24 мая возможны грозы, погода будет облачной с прояснениями. В Киеве ожидаются кратковременные дожди, по области местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура на Киевщине ночью от +11 до +16, днем от +21 до 26; в Киеве ночью от +14 до +16 градусов, днем от +23 до +25.

Также синоптики предупредили об изменении гидрологической ситуации в Украине. Так, из-за вероятных дождей на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0,5-1,5 м, в нижнем течении реки Боржава – на 2,5-3,0 м над текущими уровнями.

На реках суббассейнов Прута и Сирета ожидаются повышения уровней воды на 0,5-1,5 м, на отдельных участках до 2,0 м над текущими уровнями.

Кроме того, на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) и на его левых притоках (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая области) ожидается повышение уровней воды на 0,2-0,8 м.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Наталья Диденко рассказала, что в Украине на выходные 24 и 25 мая, ожидаются температурные контрасты и даже град. В частности прохладная погода будет царить в западных регионах нашей страны.

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