Температурные контрасты и даже град: синоптик предупредила украинцев о 'сюрпризах' на выходных

В Украине на выходные 24 и 25 мая, ожидаются температурные контрасты и даже град. В частности прохладная погода будет преобладать в западных регионах нашей страны.

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Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Она также добавила, что дожди с грозами пройдут в большинстве областей, сухо будет только на юге и на юго-востоке.

В субботу, 24 мая, столбики термометров покажут от +9 градусов на западе до +29 градусов на востоке и юге Украины.

Жаркая погода ожидается в восточных областях на юге и в Днепропетровской области – +24+29 градусов. На западе будет несколько прохладнее – +9+14 градусов, на остальной территории Украины +20+25 градусов.

По прогнозу "Укргидрометцентра", в воскресенье 25 мая, температура воздуха составит: ночью от +9 до +16 градусов, днем от +12 до +29 градусов. На западе и в центре пройдут дожди.

Погода в Киеве

"Киев в ближайшие выходные будет отмечать День города, поэтому для столицы – наш сегодняшний синоптический приоритет. Сразу скажу, что и 24-го, и 25-го мая ожидаются в Киеве дожди да еще и с грозами, а при грозах с порывистым ветром. Внимательно. При грозах вероятен град", – предупредила синоптик.

24-25 мая в Киеве пройдут кратковременные дожди с грозами. В субботу температура воздуха будет держаться около +20°C, в воскресенье – около +18°C, но во время осадков она может снижаться.

Диденко отметила, что нестабильные погодные условия с резкими температурными колебаниями, жарой на востоке и прохладой на западе страны, а также со скачками атмосферного давления могут негативно сказаться на самочувствии людей, которые имеют заболевания сердечно-сосудистой системы.

"Но мы знаем, что существенно улучшает самочувствие донаты на наши славные ВСУ, что-то делать полезное, заботиться о природе, о близких и о себе. Дожди в мае – это стабильность и залог уверенности в себе и в своем умеренно-континентальном климате", – написала синоптик.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптики предупреждают, что климат в Украине все больше выходит за пределы нормы. В частности, 2024 год стал самым теплым за всю историю наблюдений, зима и лето в стране теперь стабильно теплее почти на 1,5 °C. Поэтому ситуация с климатом в Украине демонстрирует устойчивую тенденцию к ухудшению.

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