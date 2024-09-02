Дождей будет больше: синоптик дала прогноз погоды на вторник, 3 сентября

Во вторник, 3 сентября, в Украине ожидается дождливая погода. Однако основная часть территории Украины останется под влиянием сухой и солнечной погоды.

Видео дня

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. Дожди, грозы, пройдут на юго-востоке страны и в Крыму, а также вечером от Ровенщины до Черновицкой области.

Остальные территории Украины будут наслаждаться сухой и солнечной погодой.

Температура воздуха будет колебаться в пределах +26...29 градусов в восточных областях, Днепропетровщине и Полтавщине. В других регионах температура поднимется до +29…+32 градусов.

В восточных и центральных областях возможны порывы ветра до 15-20 метров в секунду, поэтому следует соблюдать осторожность.

В Киеве 3 сентября будет сухо, температура воздуха достигнет +29…+30 градусов. Снижение температуры ожидается 4 сентября.

Стоит отметить, что август 2024 года в Киеве попал в тройку самых теплых с начала наблюдений. Кроме того, он вошел в двадцатку самых сухих с 1891 года в столице.

Ранее в Укргидрометцентре сообщили, что в сентябре жара начнет спадать и в Украину придет долгожданное похолодание. Снижение температуры воздуха будет происходить постепенно, среднемесячная температура, впрочем, прогнозируется несколько выше нормы. Дождливое будет в течение месяца также умеренно.

Как сообщал OBOZ.UA, известная синоптик Наталья Диденко считает, что снижение температуры возможно только с 3 сентября. А 2 сентября ожидается преимущественно теплая и солнечная погода с отдельными осадками в некоторых восточных регионах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!