Заботливый муж и отец: на войне погиб криворожский горняк. Фото

Подтвердилась гибель на войне против РФ горняка из Кривого Рога Сергея Павлиша. С июня 2023 года военнослужащий считался пропавшим без вести.

Однако долгие месяцы надежды на лучшее и неизвестности завершились на прошлой неделе, когда семья получила официальное экспертное подтверждение смерти Сергея. Об этом сообщили на странице Рудника "Сухая Балка" – предприятия, где раньше работал павший воин.

"С большим сожалением сообщаем трагическую весть. Подтверждена гибель на фронте работника предприятия – горномонтажника шахто-строительного управления Сергея Павлиша", – сказано в сообщении.

На предприятии рассказали, что для Сергея Викторовича рудник был не просто местом работы, а частью трудовой жизни. Сначала он работал сварщиком, получал образование и одновременно совершенствовал профессиональные навыки. Затем был горным мастером, заместителем начальника участка.

Вместе с Сергеем на руднике работала и его жена. Коллеги вспоминают горняка как человека с золотыми руками, который мог починить все – от бытовой мелочи до сложного промышленного оборудования.

В начале 2023 года Сергей пошел защищать Украину, как и большинство его коллег горняков. В рядах 17-й отдельной танковой Криворожской бригады имени Константина Пестушко он стал командиром боевой машины.

Выполняя сложные задания вблизи Часового Яра в Донецкой области воин получил ранение. Побратимы до последнего пытались спасти своего командира, но, к сожалению, чуда не произошло.

"Это потеря не только опытного горняка, но и верного товарища, заботливого сына, мужа, отца и брата. Его готовность всегда прийти на помощь и поддержать словом и делом навсегда останется в нашей памяти. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Вечная слава Герою!" – сказано в сообщении.

