Должны были быть в каждой квартире: за какими вещами охотились в СССР

В суровой реальности СССР не существовало понятия "шопинг", его заменял термин "достать". Покупка любой вещи, выходящей за рамки базовых потребностей, становилась для рядового человека событием десятилетия, а иногда и всей жизни.

Именно из-за тотального дефицита и удручающего однообразия быта некоторые относительно красивые или хотя бы просто декоративные вещи приобретали статус престижных. За ними охотились, их выставляли на самом видном месте, чтобы показать гостям: в этом доме царят достаток и успех. Сейчас эти предметы считаются чем-то устаревшим, а некоторые даже приобрели статус мемов. OBOZ.UA рассказывает, какие именно вещи в Союзе хотели купить все.

Хрустальные вазы и посуда

Настоящим культом в советских квартирах был хрусталь. Тяжелые салатницы, вазы для цветов и наборы рюмок считались лучшим подарком на свадьбу или юбилей. Весь этот стеклянный арсенал редко использовался по назначению. Обычно он годами пылился за стеклом, ожидая "особого случая", который мог никогда не наступить, символизируя советскую привычку откладывать жизнь на потом. В те времена считалось, что чем больше хрусталя в квартире, тем выше достаток семьи. Особым шиком было выставить посуду так, чтобы солнечный свет играл на гранях, демонстрируя гостям финансовую стабильность хозяев.

Сервант

Хрустальную роскошь надо было где-то экспонировать, и витриной для этой роскоши служил сервант (или позже – громоздкая "стенка"). Этот предмет мебели был центральным элементом гостиной. Несмотря на то, что серванты занимали кучу места в малогабаритных квартирах, никто не отказывался от их покупки, если возникала такая возможность. За стеклянными дверцами, кроме посуды, часто выставляли "заграничные" сувениры, редкие книги или даже красивые пустые бутылки из-под импортных напитков. Обладание полированным сервантом было официальным заявлением о том, что семья "умеет жить".

Люстра "Каскад

Освещение в СССР тоже должно было быть статусным. Мечтой многих была люстра "Каскад", которая состояла из многочисленных пластиковых "висюлек", имитирующих дорогой хрусталь. Она выглядела очень помпезно, но имела существенный недостаток – пластик быстро желтел, а конструкция была хрупкой. Раз в год хозяйки снимали каждую деталь, мыли ее в уксусном растворе, чтобы вернуть им блеск, и осторожно вешали обратно. Когда такая люстра сверкала под потолком, она создавала иллюзию дворцовой роскоши даже в обычной "хрущевке".

Ковер на стену

Ковер на стене – это, наверное, самый узнаваемый символ советского интерьера. Хотя сейчас он превратился в настоящий мем, в те времена шерстяной ковер был серьезной инвестицией, на которую могли собирать деньги годами. Он выполнял сразу три функции: демонстрировал богатство, обеспечивал звукоизоляцию от шумных соседей и сохранял тепло в холодные зимы. Стена, украшенная узорчатым ковром, была обязательным фоном для всех семейных фотографий, символизируя уют и "полную чашу".

