Кому в СССР платили баснословные деньги: 5 профессий

В СССР официальная идеология возводила рабочий класс на пьедестал. Однако лозунги в основном оставались лишь словами – зарплаты большинства граждан "индустриальной сверхдержавы" колебались в пределах 120-150 рублей и выйти за этот диапазон было почти невозможно.

Впрочем, несколько специальностей все же могли приносить и больший доход. Что самое интересное, в основном речь шла именно о рабочих профессиях – они были более прибыльными, чем даже те, которые требовали качественного образования. Однако, большая зарплата в СССР всегда была компенсацией: либо за риск для жизни, либо за тяжелый труд в экстремальных условиях, либо за уникальное мастерство, которое невозможно было заменить автоматикой. Государство не жалело денег для тех, кто добывал ресурсы, строил оборонный щит или покорял новые горизонты, создавая особую прослойку "советских богачей". OBOZ.UA рассказывает о пяти профессиях, которые позволяли гражданам Страны Советов жить на широкую ногу.

Проходчик в шахте

Проходчики были элитой рабочего класса, ведь именно они прокладывали путь вглубь земной коры, готовя лаву для добычи угля. Их труд был невероятно тяжелым физически и сопровождался постоянным риском обвалов или взрывов метана. За такую опасность государство платило щедро: опытный проходчик мог зарабатывать от 500 до 1000 рублей в месяц. Кроме высокого оклада, они имели льготное питание, сокращенный рабочий день и право на ранний выход на пенсию. Большая зарплата часто тратилась на дефицитные товары, автомобили и кооперативные квартиры, которые шахтерам выделяли вне очереди.

Геолог (экспедиционный)

Геологи в СССР были романтизированными героями, но за этой романтикой стояли месяцы жизни в тайге или тундре без элементарных удобств. Их заработок состоял не только из базовой ставки, но и из огромных "полевых" надбавок и коэффициентов за работу в отдаленных районах. Во время успешной экспедиции, открывавшей новое месторождение, премии могли достигать космических сумм. По возвращении с "поля" геолог мог спокойно купить кооперативную квартиру или машину на деньги, накопленные за один сезон. Это была работа для тех, кто был готов променять комфорт на высокую финансовую независимость.

Космонавт

Космонавты были настоящими небожителями, чей статус и состояние были недосягаемыми для обычного человека. Кроме секретных окладов, за каждый успешный полет космонавт получал огромное денежное вознаграждение и пожизненные льготы. Государство обеспечивало их всем необходимым: от персональных автомобилей "Волга" до элитного жилья в закрытых городках. Космонавты имели доступ к спецраспределителям с лучшими дефицитными товарами и зарубежными продуктами. Хотя их количество было мизерным, каждый ребенок знал, что это самая высокооплачиваемая и престижная работа в стране.

Буровой мастер

Нефтяники и газовики, особенно те, что работали на севере Сибири, получали так называемые "северные надбавки", которые удваивали или утраивали оклад. Буровой мастер на нефтяной вышке не просто руководил процессом, а отвечал за сверхсложное оборудование, способное работать в экстремальных условиях мороза. Зарплата такого специалиста легко переваливала за 700-800 рублей, что делало их очень состоятельными людьми по советским меркам. На эти деньги они могли позволить себе отдых на лучших курортах Крыма и Кавказа ежегодно. Однако работа требовала железного здоровья и готовности жить неделями в вагончиках посреди болота.

Токарь (высокого разряда)

Токарь-универсал 6-го разряда, который работал на оборонном заводе или крупном машиностроительном гиганте, зарабатывал часто больше университетского профессора. Такие мастера выполняли ювелирную работу, где погрешность измерялась микронами, и за это получали прогрессивные премии. Благодаря системе "сдельной" оплаты труда, опытный токарь мог перевыполнять план и получать 400-600 рублей. В советской иерархии "человек с золотыми руками" ценился чрезвычайно высоко, потому что от него зависела работа всего цеха. Кроме денег, такие рабочие имели огромный авторитет и часто становились героями социалистического труда.

