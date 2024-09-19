Должно быть относительно тепло и сухо: синоптики уточнили прогноз погоды на пятницу, 20 сентября

В пятницу, 20 сентября, в Украине ожидается достаточно сухая и теплая погода. Дожди синоптики не прогнозируют.

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Об этом сообщает "Укргидрометцентр". Отмечается, что местами на территории нашей страны возможна переменная облачность.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°С, на юге страны 11-16°С. Днем 21-26°С, в Карпатах 17-22°С.

В Киевской области 20 сентября также ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°С, днем 21-26°С. В Киеве ночью около 10°, днем воздух прогреется до 24°С.

Ранее начальница отдела агрометеорологии УкрГМЦ Татьяна Адаменко предположила, что в этом году в Украине может не быть бабьего лета – периода, когда после похолодания приходит ощутимое потепление. Сейчас в нашей стране продолжается метеорологическое лето, а понижение температуры в ряде областей – временное.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Наталья Диденко заявила, что в Украине в конце текущей недели (до 22 сентября) на высокогорье Карпат ночью температура может начать опускаться до нуля или какого-нибудь слабого минуса. На остальной территории погода будет без дождей и заморозков.

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