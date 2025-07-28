"Должна быть ответственность": эксперт объяснил, как решить вопрос с мобилизацией и от чего будет зависеть продолжительность войны

Сейчас мобилизация остается ключевым ресурсом для укомплектования украинских Сил обороны. Президенту Украины следует определить это как приоритет, а первым шагом должна стать эффективная и открытая коммуникация с обществом.

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Об этом в интервью OBOZ.UA заявил содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник. По его словам, продолжительность войны напрямую будет зависеть от дальнейших действий Украины.

"Что делать с мобилизацией? Действительно, должна быть ответственность, должно быть наказание за уклонение от выполнения обязанности, но этим многого не добьешься. Первое, что должно было бы начаться, – это коммуникация. В этих ежедневных обращениях президента, хотя бы раз в неделю, он должен говорить на эту тему. Насколько бы это было неудобно для него, некомфортно, он должен говорить об этом. Потому что он Верховный Главнокомандующий, он президент Украины, это его ключевая ответственность по Конституции. Не экономика, не антикоррупционные органы или борцы с коррупцией, а именно оборона Украины. Это прямая ответственность президента и то, что он должен делать", – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что не стоит возлагать всю ответственность за мобилизационный процесс только на территориальные центры комплектования или ВСУ в целом, поскольку ТЦК является лишь завершающим звеном в государственной системе, отвечающей за мобилизацию. Началом этого является Верховный Главнокомандующий. В украинском законодательстве четко указано, что мобилизация охватывает все сферы жизни страны — от бизнеса до работы местных администраций. Все имеют четко определенные обязанности, и именно с этого нужно начинать.

Важнейшим ресурсом для Украины остаются люди. Это то, что невозможно получить от международных партнеров. По мнению Мельника, уже понятно, что иностранные войска не будут воевать в Украине ни вместо, ни вместе с украинскими военными, а иностранный легион в общем масштабе не является решающим.

В то же время альтернативные подходы, такие как рекрутинг по бизнес-модели или формирование специальных подразделений, в частности программа "Контракт 18–24", вызывает неоднозначную реакцию. Особенно это касается именно "18–24": хотя нет точных данных о количестве добровольцев, подписавших контракт, известно из первых уст, что эта инициатива вызвала недовольство среди военных, находящихся на фронте длительное время.

Сколько продлится война

Относительно заявлений посла Украины в Великобритании Валерия Залужного, который сказал, что война продлится до 2034 года, Мельник убежден, что это не прогноз, а один из сценариев.

"Будет ли война длиться еще 10 лет, может ли она закончиться за полгода или год, во многом зависит от того, что будет делать Украина. Относительно части, где он дает рекомендации, то действительно, он практически перечисляет приоритетные вещи, которые должны быть сделаны еще вчера, и когда мы вспоминаем о преимуществе России в человеческом ресурсе, то речь идет только о численном преимуществе. Но, когда оценивается боевой потенциал армии, учитывается очень много факторов, касающихся личного состава. Это и мотивация, и обученность, и управление. То есть масса народа – это не обязательно однозначная гарантия превосходства в боевых возможностях", – объяснил содиректор программ внешней политики.

Какова ситуация в России

Россия фактически исчерпала ресурс мобилизационной модели, которая действовала с осени 2022 года после объявления так называемой "частичной" мобилизации, которая формально до сих пор не отменена. Сейчас Кремль перешел к новым или комбинированным схемам, основанным преимущественно на сочетании принуждения и финансовой мотивации. Однако и эти ресурсы в России не безграничны.

СМИ сообщали о закрытии ряда колоний, поэтому очевидно, запас заключенных как мобилизационного ресурса иссяк. Схема, по которой людям фабрикуют уголовные дела и заставляют выбирать между тюрьмой и контрактом на войну, также имеет ограниченную эффективность. А финансовые стимулы теряют привлекательность, поскольку все меньше желающих идти на фронт даже за бонусы, которые еще год-два назад казались выгодными.

"Увеличивать этот вступительный бонус также проблематично, тем более, что он берется из местного бюджета, а подавляющее большинство российских регионов дотационные. Кроме того, мотивация просто избежать тюрьмы или же как-то закрыть свои кредиты, долги, убежать от каких-то других жизненных проблем – это такая себе мотивация. Поэтому российские командиры вынуждены прибегать к репрессивным методам, чтобы посылать солдат в бой и удерживать их на линии фронта. И в этом заключается позитив", – резюмировал эксперт.

Что предшествовало

Ранее в сводке Института изучения войны отмечали, что РФ собралась внедрять новую политику по наращиванию своего военного административного потенциала, чтобы увеличить темпы "мобилизации" большего количества призывников и резервистов. Чиновники в Кремле подготовили специальные законопроекты и устанавливают другие правовые условия для упрощения будущих больших призывов и увеличения численности армии.

Как писал OBOZ.UA, в России выросло мобилизационное давление на гражданских работников. По информации движения сопротивления "Атеш", сотрудников Воронежского института угрозами и шантажом заставляли подписывать контракты на военную службу.

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