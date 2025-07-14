В России растет давление на гражданских работников, в частности в Воронежском институте МЧС. По информации движения сопротивления "Атеш", сотрудников этого учебного заведения фактически заставляют участвовать в военных операциях.

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В частности, работников заставляют подписывать контракты на военную службу – фактически, угрозами и шантажом. Об этом сообщила пресс-служба движения.

По их словам, работников начали массово отправлять на дежурство на военные и оборонные объекты – официально, для "реагирования на атаки дронов". Но на самом деле — это замаскированное привлечение гражданских в зону повышенной опасности.

Отмечается, что условия – опасны, поскольку система ПВО на объектах почти отсутствует, потому что большинство средств переброшено на фронт и в Москву. Люди фактически становятся мишенью без какой-либо защиты.

Отдельная проблема – "добровольная" мобилизация. Многих заставляют подписывать контракты на службу в армии.

"Такие действия вызывают серьезное беспокойство у родственников. Работников фактически привлекают в зону боевых рисков, при этом защита со стороны системы ПВО практически отсутствует: основные средства переброшены к линии фронта и в Московскую область. Мы призываем сотрудников института МЧС не соглашаться на выполнение подобных приказов и прежде всего думать о собственной безопасности. Эти объекты являются законными целями для Сил обороны Украины", - добавили в "Атэш".

Напомним, ранее о том, что в России полицейским платят за вербовку задержанных на войну, сообщало российское издание "Верстка". Какое именно преступление совершил потенциальный "герой СВО", российские власти совершенно не интересует: минобороны РФ охотно подписывает контракты с убийцами, насильниками и педофилами.

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