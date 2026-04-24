Долго считали пропавшим без вести: на войне погиб Герой с Полтавщины. Фото

Украина, к сожалению, теряет на войне с российскими захватчиками своих лучших сыновей. Недавно была подтверждена гибель военнослужащего из Драбиновской громады Полтавщины Петра Кибкало, которого считали без вести пропавшим более двух лет.

Герой погиб в результате российского минометного обстрела в Запорожской области в феврале 2024 года. Печальную весть о гибели украинского защитника подтвердили власти Новосанжарского района.

Что известно о Герое

Петр Кибкало родился в феврале 1981 года, проживал в Варваровке (Драбиновская община Новосанжарского района, Полтавская область).

Он погиб 4 февраля 2024 года в результате российского минометного обстрела в районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области. С тех пор воин считался пропавшим без вести.

Только 18 апреля 2026 года его гибель подтвердили.

"Низко склоняем головы в скорби перед светлой памятью Героя и выражаем искренние соболезнования родным и близким защитника Украины, разделяя с ними боль невосполнимой утраты. До последнего вздоха он преданно защищал родную землю", – отметила власть Новосанжарского района.

Сегодня, 24 апреля, в 12:00 на площади возле памятника Небесной Сотни состоится церемония прощания с павшим защитником, а панихида и похороны состоятся в Варваровке.

"Призываем всех отдать дань уважения воину, который положил свою жизнь за нас, присоединившись к живому коридору на улице Центральной и к церемонии прощания", – призвала власть.

