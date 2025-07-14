'Добрый, умный, верный себе и своим принципам': на фронте погиб журналист Богдан Заяц, который стал на защиту Украины. Фото

30 января 2025 года на фронте в результате российского удара по позиции погиб украинский журналист и офицер Богдан Заяц. Он стал на защиту страны после полномасштабного вторжения, получил ранение, но снова вернулся на передовую.

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Долгое время родные не знали о судьбе воина, но на днях поступило подтверждение, что он погиб. Об этом сообщили коллеги Богдана из телеканала "Новый Чернигов".

"Нет никаких слов, которые бы могли передать всю боль тяжелой потери", – признались журналисты.

Известно, что Заяц служил в аэромобильной роте 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады ДШВ ВС Украины, был командиром взвода.

"Бодя, именно так тебя называли в нашем коллективе. Настоящий во всем. Добрый, умный, верный себе и своим принципам. Ты не останавливался и помогал выдавать материалы из Чернигова во время осады. Ты, не колеблясь, пошел служить, когда пришло время. Ты запретил делать о себе материал после ранения. Ты никогда не говорил, что тяжело. Ты невероятно любил своих родителей. Ты никогда не отказывал, когда нужна была поддержка или помощь. Ты навсегда в наших сердцах. Почет и уважение тебе, Герой!" – написали в редакции "Нового Чернигова".

"Человек с большим сердцем, всегда спокойный и уравновешенный, талантливый и рассудительный", – рассказала об офицере Валентина Мельник.

Как писал OBOZ.UA, 16 июня 2025 года во время стрелкового боя вблизи села Юнаковка Сумской области погиб солдат Дмитрий Квасневский. Украинский защитник проживал на Днепропетровщине и ранее работал на металлургическом комбинате "АрселорМиттал Кривой Рог".

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