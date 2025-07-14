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"Добрый, умный, верный себе и своим принципам": на фронте погиб журналист Богдан Заяц, который стал на защиту Украины. Фото

Дарья Дурова
Новости. Общество
2 минуты
2,0 т.
'Добрый, умный, верный себе и своим принципам': на фронте погиб журналист Богдан Заяц, который стал на защиту Украины. Фото

30 января 2025 года на фронте в результате российского удара по позиции погиб украинский журналист и офицер Богдан Заяц. Он стал на защиту страны после полномасштабного вторжения, получил ранение, но снова вернулся на передовую.

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Долгое время родные не знали о судьбе воина, но на днях поступило подтверждение, что он погиб. Об этом сообщили коллеги Богдана из телеканала "Новый Чернигов".

"Нет никаких слов, которые бы могли передать всю боль тяжелой потери", – признались журналисты.

Известно, что Заяц служил в аэромобильной роте 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады ДШВ ВС Украины, был командиром взвода.

"Бодя, именно так тебя называли в нашем коллективе. Настоящий во всем. Добрый, умный, верный себе и своим принципам. Ты не останавливался и помогал выдавать материалы из Чернигова во время осады. Ты, не колеблясь, пошел служить, когда пришло время. Ты запретил делать о себе материал после ранения. Ты никогда не говорил, что тяжело. Ты невероятно любил своих родителей. Ты никогда не отказывал, когда нужна была поддержка или помощь. Ты навсегда в наших сердцах. Почет и уважение тебе, Герой!" – написали в редакции "Нового Чернигова".

"Добрый, умный, верный себе и своим принципам": на фронте погиб журналист Богдан Заяц, который стал на защиту Украины. Фото

"Человек с большим сердцем, всегда спокойный и уравновешенный, талантливый и рассудительный", – рассказала об офицере Валентина Мельник.

"Добрый, умный, верный себе и своим принципам": на фронте погиб журналист Богдан Заяц, который стал на защиту Украины. Фото
"Добрый, умный, верный себе и своим принципам": на фронте погиб журналист Богдан Заяц, который стал на защиту Украины. Фото
"Добрый, умный, верный себе и своим принципам": на фронте погиб журналист Богдан Заяц, который стал на защиту Украины. Фото

Как писал OBOZ.UA, 16 июня 2025 года во время стрелкового боя вблизи села Юнаковка Сумской области погиб солдат Дмитрий Квасневский. Украинский защитник проживал на Днепропетровщине и ранее работал на металлургическом комбинате "АрселорМиттал Кривой Рог".

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