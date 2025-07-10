Отдал жизнь за Украину: на Сумщине погиб защитник из Кривого Рога

16 июня 2025 года во время стрелкового боя вблизи села Юнаковка Сумской области погиб солдат Дмитрий Квасневский. Украинский защитник проживал на Днепропетровщине и ранее работал на металлургическом комбинате "АрселорМиттал Кривой Рог".

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Пресс-служба компании на своем сайте написала о смерти воина. "Работники рудообогатительной фабрики № 1 горного департамента "АрселорМиттал Кривой Рог" получили трагическую весть. Защищая Украину, погиб их коллега, машинист мельниц Дмитрий Квасневский", – сообщили там.

Мужчина присоединился к Силам обороны Украины после полномасштабного российского вторжения, был наводчиком десантно-штурмового отделения.

Квасневский пользовался уважением среди коллег. Сергей Гладун вспоминает, что учил его управлять мельницами, вести процесс измельчения железной руды и Дмитрий стал его лучшим учеником.

"Он стремился как можно быстрее, лучше освоить новую для себя профессию. Присматривался, спрашивал, интересовался... Очень быстро схватывал. Приступил к самостоятельной работе. А вскоре ему уже доверили руководить мельницами сразу двух секций. Это довольно сложно, но у него получалось на отлично. Он был очень спокойным и энергичным одновременно, никогда не отказывался от работы, никогда ни с кем не конфликтовал. За это все его очень уважали коллеги. Известие о его гибели стало шоком для каждого из нашей бригады. Мы не можем, не хотим в это верить", – рассказал Гладун.

Как ранее писал OBOZ.UA, 5 июля во время выполнения боевого задания на востоке погиб младший сержант Олег Гаврилуца, которому было всего 22 года. Воин получил ранения, несовместимые с жизнью, во время эвакуации раненых из-за удара вражеского FPV-дрона в районе населенного пункта Родинское Покровского района Донецкой области.

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