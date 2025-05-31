Добавились два новых сервиса: в Минобороны рассказали о важных обновлениях в 'Резерв+'

После последнего обновления приложения "Резерв+" в него добавили два новых сервиса. Теперь приложение может отображать данные об инвалидности человека. Также добавлена возможность сохранения предыдущей версии военно-учетного документа при его обновлении.

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Об этом рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко. По ее словам, в приложение и в дальнейшем будут добавлять новые функции отображения актуального статуса воинского учета.

Теперь в "Резерв+" данные об инвалидности будут отображаться в электронном военном документе. В частности, будет отображена группа инвалидности и причина предоставления лицу такого статуса.

"Пользователи смогут просмотреть группу и причину инвалидности прямо в своем документе", – отметила Черногоренко.

Что касается самого документа, то его предыдущая версия будет сохраняться в приложении, если человек решит его обновить. То есть он не будет исчезать, как это было раньше.

А в случае чрезмерной нагрузки на документе появится лента с приблизительным временем обновления.

"Продолжаем наполнять Резерв+ полезными сервисами. Они создают для военнообязанных единую экосистему, которая способна удовлетворить их запросы без очередей и ожидания. Постепенно добавляем новые функции, которые помогут быть в курсе актуального статуса воинского учета", – отметила Черногоренко.

Как сообщал OBOZ.UA, если вы еще обновляли приложение "Резерв+" до последней версии после 20 мая, это надо сделать. В новом релизе 1.6.1 был обновлен сертификат безопасности, что сделало работу приложения более защищенной и стабильной.

Напомним, в приложении также добавили еще два типа отсрочки. Теперь через "Резерв+" ее могут оформить люди с временной непригодностью по результатам ВВК, а также те, у кого жена (или муж) военные, и их семья воспитывает ребенка до 18 лет.

Военнообязанные, которые имеют статус "ограниченно годных", теперь смогут пройти повторную военно-врачебную комиссию в электронном формате. Онлайн-формат работает через систему "Оберіг" именно в "Резерв+".

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