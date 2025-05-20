Минобороны призвало украинцев обновить приложение Резерв+: в чем причина и как это сделать

Министерство обороны Украины обратилось к гражданам с просьбой обновить приложение "Резерв+" до последней версии. В новом релизе 1.6.1 был обновлен сертификат безопасности, что сделало работу приложения более защищенной и стабильной.

Видео дня

Именно поэтому всем пользователям рекомендуется установить обновление как можно скорее, чтобы иметь возможность и в дальнейшем пользоваться всеми его функциями - в частности, просмотром военно-учетных документов. Об этом сообщила пресс-служба МОУ.

"В релизе 1.6.1 Резерв+ обновился сертификат безопасности, что делает работу приложения еще более защищенной и надежной. Чтобы и в дальнейшем успешно пользоваться своим военно-учетным документом и другими сервисами в приложении, обновите Резерв+ до последней версии", - говорится в сообщении.

В Минобороны предупредили, что в версии 1.6.0 при входе в приложение будет появляться сообщение с требованием обновить программу. А вот в еще более старых версиях "Резерв+" может вообще не работать - пользователи будут видеть сообщение о технической ошибке.

Обновление уже доступно в магазинах App Store и Google Play. В то же время в министерстве советуют включить автоматическое обновление приложения, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем. На iOS это можно сделать через настройки программ, активировав фоновое обновление для "Резерв+". На Android - в самом маркете, нажав на три точки вверху и выбрав автообновление.

Напомним, в приложении для военнообязанных и резервистов добавили еще два типа отсрочки. Теперь через "Резерв+" ее могут оформить люди с временной непригодностью по результатам ВВК, а также те, у кого жена (или муж) военные, и их семья воспитывает ребенка до 18 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, военнообязанные, которые имеют статус "ограниченно годных", теперь смогут пройти повторную военно-врачебную комиссию в электронном формате. Онлайн-формат работает через систему "Оберіг" и приложение "Резерв+".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!