Ему навсегда будет 23: на войне погиб защитник со Львовщины. Фото
Львовщина в субботу, 11 октября, встречает еще одного Героя, который возвращается домой на щите. Защищая Украину, отдал жизнь 23-летний защитник Василий Тыбор.
Последний свой бой воин, который находился в рядах ВСУ с лета 2023-го, принял 7 октября. О потере сообщили в Ходоровской территориальной громаде.
Что известно о Герое
В громаде рассказали, что родился Василий Тыбор 14 января 2002 года в селе Лещин.
С июля 2023 года молодой человек стал в ряды Вооруженных сил Украины – и мужественно защищал родную землю от вторжения российских войск.
Имел звание младшего сержанта.
"Трагически его жизнь оборвалась 07 октября 2025 года, оставив неописуемую боль в сердцах родных и побратимов. Василий был искренним, трудолюбивым и доброжелательным юношей, которого знали и уважали в родном селе. Он вырос ответственным, чутким и светлым парнем, всегда готовым прийти на помощь другим. Его жизнь — пример любви к людям и преданности Украине", – отметили на малой родине воина.
В субботу, 11 октября, в общине встречают кортеж с телом воина. Он должен прибыть в село Ходорковцы в 12:20. Далее же скорбная процессия отправится в село Лещин: там в этот же день защитника похоронят.
"Светлая память о Василии Тыбора навсегда останется в сердцах всех, кто его знал, любил и уважал. Выражаем искренние соболезнования родным, близким и побратимам мужественного воина. Низко склоняем головы в глубокой скорби", – отметили в громаде.
Василию Тыбору навеки останется 23 года.
