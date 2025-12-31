'До последнего вздоха был верен Украине': в Донецкой области погиб полицейский Вадим Тернопольский. Фото

Защищая территориальную целостность Украины, на фронте погиб полицейский Вадим Тернопольский. Жизнь защитника оборвалась в Донецкой области во время выполнения боевого задания.

Видео дня

Печальную весть сообщили в Национальной полиции Украины. За два дня до гибели мужчине исполнилось 45 лет, которые он встретил с собратьями в окопе.

"Опять болезненная потеря в нашей полицейской семье. В Донецкой области погиб боец стрелкового батальона полиции из Хмельницкой области Вадим Тернопольский", – говорится в сообщении.

Что известно о Герое

Свой последний бой воин принял 29 декабря на Покровском направлении, где погиб в результате удара российского FPV-дрона по минометной позиции.

"Он до последнего вздоха оставался верным Присяге, Украине и своему долгу – защищать людей и государство", – указано в сообщении.

Вадим посвятил службе в органах внутренних дел почти 25 лет. Коллеги запомнили его не только как профессионального и добросовестного правоохранителя, но и как мужественного воина, надежного побратима и человека чести. Он был искренним, принципиальным и преданным своему делу, всегда мог поддержать и взять на себя ответственность в сложных ситуациях.

"Гибель Вадима Тернопольского – это невосполнимая потеря для всей полицейской семьи, для его родных, близких, друзей и собратьев. Никакие слова не способны уменьшить боль этой потери, но мы разделяем скорбь вместе с семьей Героя и склоняем головы в глубоком уважении", – написали коллеги.

Последним местом упокоения Героя станет его родное село Савинцы на Ярмолинеччине.

Напомним, на войне погиб полицейский из Харьковской области Денис Жуков. Жизнь защитника Украины оборвалась 24 декабря в результате вражеского артиллерийского обстрела на Купянщине.

Как сообщал OBOZ.UA, защищая Украину от оккупантов, погиб воин из Черкасской области Николай Лосицкий. Жизнь защитника оборвалась на Запорожском направлении.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!