Был примером мужества и силы духа: на Купянщине погиб полицейский Денис Жуков. Фото
На войне против российских захватчиков погиб полицейский Харьковщины Денис Жуков. Жизнь защитника Украины оборвалась 24 декабря вследствие вражеского артиллерийского обстрела.
Свой последний бой он принял на Купянщине – Денис получил несовместимые с жизнью травмы, выполняя боевое задание. Его тело удалось эвакуировать с поля боя только 26 декабря. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.
Денис Жуков служил во взводе №1 роты №4 батальона полиции особого назначения (стрелковый) ГУНП в Харьковской области.
Он проходил службу в Вооруженных силах Украины и подразделениях Главного управления Национальной полиции Харьковщины. Мужчина добросовестно и ответственно выполнял возложенные на него обязанности, был настоящим патриотом и примером мужества и силы духа. Денисом восхищались и уважали боевые побратимы.
Бойцу, который стал на защиту Родины, навсегда останется 31 год. Из-за России без сына остались родители.
"Руководство и весь личный состав полиции Харьковщины выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего Героя. Светлая память Денису, который отдал жизнь, защищая Украину и борясь за мир для каждого из нас! Навсегда в строю..." – сказано в сообщении.
Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Алексей Чередниченко. Сердце украинского воина остановилось 23 декабря.
