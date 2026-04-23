'До последнего выполнял свой воинский долг': на фронте погиб молодой защитник с Виннитчины. Фото

Защищая Украину от оккупантов, погиб защитник из Винницкой области Василий Кулик. Воин имел должность солдата.

Видео дня

Об этом сообщили в соцсетях Севериновской территориальной общины. Там уточнили, что время и дату прощания с воином сообщат дополнительно.

"Искренне соболезнуем родным, близким и собратьям погибшего. Разделяем Ваше горе и склоняем головы в глубокой скорби", – говорится в заметке.

Что известно о защитнике

Василий Кулик родился 15 декабря 1997 года. Мужчина жил в селе Токаревка, что в Винницкой области. В рядах ВСУ он занимал должность солдата и мастера отделения ударных беспилотных авиационных комплексов.

Жизнь защитника оборвалась во время боевых действий.

"Молодой, смелый, преданный Родине – он до последнего вздоха оставался верным присяге", – отметили в заметке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!