До последнего мгновения оставался верным присяге: во время вражеского обстрела Харьковской области погиб полицейский

Каждый день Украина теряет своих героев в войне с Россией. На этот раз в результате вражеского ракетного удара по Берестянскому району Харьковской области погиб старший лейтенант полиции Алексей Загваздин.

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Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции. Погибшему правоохранителю был 31 год.

Что известно

По данным правоохранительных органов, утром в субботу, 29 августа, россияне нанесли ракетный удар по одному из сел района. В результате вражеского обстрела погиб 31-летний Загваздин, также пострадали гражданские мужчина и женщина.

В полиции сообщают, что Загвазидин поступил на службу в Национальную полицию в 2019 году. Работал в подразделениях логистики, расследований и превентивной работы. Последним местом его службы стал сектор превенции Берестинского РВП, где он служил полицейским офицером общины.

"Он был преданным службе, ответственным и добросовестным правоохранителем, который ежедневно защищал людей и обеспечивал их безопасность", – говорится в сообщении.

У погибшего правоохранителя остались жена, мать и сестра.

Напомним, ранее в Киеве в ночь на 1 августа в результате ракетного удара РФ погиб 22-летний патрульный полицейский Егор Терехин. В момент вражеского удара правоохранитель бежал, чтобы оказать первую помощь пострадавшим.

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