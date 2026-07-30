До +38 и "тропические" ночи: на Украину надвигается новая волна жары, в Гидрометцентре назвали даты и уточнили, когда погода может вновь измениться

В последние дни июля и в начале августа погода в Украине будет по-настоящему летней и солнечной. Однако придет и жара. В некоторых регионах в отдельные дни днем температура воздуха будет достигать рекордных +38 градусов. Ночью также может быть довольно тепло – "тропические" ночи с температурой +20 градусов и выше могут наблюдаться в большинстве регионов.

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Но уже на следующей неделе погода в Украине вновь может измениться. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

В последние дни июля синоптики фиксируют тенденцию к повышению температуры. Вплоть до четверга, 30 июля, на погоду в Украине будет по-прежнему влиять воздушная масса с северо-запада, из-за которой дневные температуры будут держаться на уровне +23… +30 градусов.

А далее в стране начнется период жары. Антициклон, то есть область высокого атмосферного давления, обеспечит солнечную, сухую и жаркую погоду в Украине. "Будет меньше облачности, преимущественно ясная погода в дневные часы, солнце беспрепятственно будет прогревать приземный слой воздуха, поэтому, начиная с первых чисел августа ожидается довольно жаркая погода, по-настоящему летняя", – отметила Наталья Птуха.

"Первыми жару встретят западные области, Закарпатье. Уже в пятницу, 31 июля, сильная жара будет местами на западе и в Закарпатье, а 1 августа, в субботу, – уже в западных областях и в Винницкой области. Затем она может локально проявляться во многих регионах", – предупредила Наталья Птуха.

Таким образом, начиная с пятницы и в субботу, 31 июля и 1 августа, дневная температура в большинстве областей составит +27…+34 градуса. "В субботу и воскресенье на западе страны мы уже ожидаем сильную жару – температура может достигать +35 градусов и даже выше, ведь будет поступать более теплая воздушная масса", – уточнила синоптик.

В воскресенье и понедельник, 2 и 3 августа, в Украине ожидаются "тропические" ночи – так называют период, когда температура воздуха составляет +20 градусов и выше. "Повсюду, кроме восточных областей, местами, локально на некоторых метеостанциях во многих регионах будет фиксироваться сильная жара до +35… +38 градусов, но в большинстве регионов температура все же останется в пределах +28… +34 градусов", – уточнила синоптик.

Какой будет погода в Украине на следующей неделе

Предварительный консультативный прогноз показывает тенденцию к изменению погоды, которое может произойти уже в конце следующей недели.

"Могут проходить определенные атмосферные фронты и уже немного изменять ситуацию. Но пока что можно сказать, что на следующей неделе, в выходные и в первой половине следующей недели будет достаточно жарко, с довольно однообразными антициклональными погодными условиями, практически без осадков. А в дальнейшем, после 6-7 августа, произойдут определенные изменения и несколько иные процессы", – сообщила Наталья Птуха.

Подробный прогноз погоды в Украине на каждый день

Украинский гидрометцентр опубликовал карты погоды для всех регионов Украины на период до 3 августа. Они демонстрируют постепенное повышение температуры в стране и жару в отдельных регионах.

В пятницу, 31 июля, в Украине будет солнечная летняя погода. Осадков в этот день не прогнозируется. Ночью температура воздуха составит +15… +19 градусов на большей части территории, на юге до +22 градусов. Днем температура воздуха будет достигать +27 градусов на севере и в центре, до +32 градусов на западе, до +26 градусов на востоке и до +29 градусов на юге.

В субботу, 1 августа, как и накануне, сохранится солнечная теплая погода, температура немного повысится. Самая жаркая погода будет в Закарпатье – здесь днем синоптики ожидают до +34 градусов. На большей части территории страны дневные максимумы достигнут +30 градусов и выше. Прохладнее всего в этот день будет в Сумской области – до +26 градусов днем. Ночные температуры также несколько повысятся, из-за чего в некоторых регионах будут "тропические" ночи с температурой +20 градусов.

В воскресенье, 2 августа, в Украине будет летняя жаркая и солнечная погода. Температура воздуха еще больше повысится. До +35 градусов днем синоптики прогнозируют в Закарпатье, до +33 градусов на западе, до +32 градусов в центре, на севере и на материковой части юга страны, до +29 градусов на востоке. В ночные часы в Херсонской и Одесской областях температура воздуха достигнет +25 градусов.

В понедельник, 3 августа, погода в Украине будет похожа на предыдущий день. Будут преобладать солнце и жара. Почти везде дневные температурные максимумы составят +30 градусов и выше. Жарче всего будет на Закарпатье, где синоптики прогнозируют до +35 градусов, прохладнее всего – в Одесской области, где воздух прогреется до +29 градусов. "Тропические" ночи, когда температура будет достигать +20 и выше градусов, будут наблюдаться в большинстве регионов страны.