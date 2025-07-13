До +34, но в одном регионе грозы: прогноз погоды на 14 июля

Погода в Украине в понедельник, 14 июля, будет преимущественно сухой и жаркой – температура воздуха будет колебаться от +29 до +34 градусов, а на западе ожидается от +25 до +30. Также в западных регионах возможны дожди с грозами.

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Об этом рассказала украинский синоптик Наталья Диденко в прогнозе погоды, опубликованном на своем канале в Telegram. По ее словам, возможны порывы ветра и град.

"В Украине в понедельник будет преобладать сухая погода, лишь во второй половине дня или вечером в западных областях пройдут кратковременные дожди с грозами. При грозах возможно шквалистое усиление ветра и локально град", – отметила специалист.

Синоптик сообщила, что на юге, востоке и в большинстве центральных областей Украины в течение понедельника максимальная температура воздуха составит +29..+34 градуса. В северной части Украины 14 июля будет в пределах +27..+30 градусов.

В западных областях завтра ожидается +25..+29 градусов.

В Киеве погода в понедельник будет сухой, осадков не предвидится. Максимальная температура воздуха составит в столице +27..+29 градусов.

Также Диденко рассказала, что 17-18 июля на значительную часть Украины прорвется свежий воздух – температура воздуха снизится до +18..+25 градусов, на юге и востоке до +26..+30 градусов.

В то же время в начале следующей недели, вероятно, с 21-22 июля, по предварительным прогнозам, в Украине ожидается жара от +35 до +40 градусов и даже выше.

Как сообщал OBOZ.UA, в августе большую часть территории Украины накроет жара. Особенно жаркой станет первая половина месяца, хотя температурных рекордов в этом году не предвидится.

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