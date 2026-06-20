До +30, но местами дожди: синоптики рассказали, чем погода удивит украинцев 20 июня. Карта

Согласно последним прогнозам погоды, в Украине в субботу, 20 июня, ожидается переменная облачность, но без осадков. Лишь на северо-востоке страны, в Одесской и Винницкой областях днем местами возможен дождь – причем небольшой и кратковременный.

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Сильного ветра не будет, в основном северного, он не превысит 5-10 м/с. Так обещают в Укргидрометцентре.

Какой будет температура

Температура сегодня ночью – 13-18°. Днем – на десять градусов выше, до 23-28°. А в юго-западной части на два градуса выше – соответственно 15-20° ночью и 25-30° днем.

На территории Киевской области и самой столицы также"переменная облачность без осадков"с северным ветром до 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, а днем 23-28°.

Предупреждение об опасности

Отдельно на субботу и воскресенье, 21 июня, в нескольких областях объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В частности, предупреждение о пожарной опасности на 20–21 июня объявлено в Сумской, Николаевской, Запорожской, Ровенской и Житомирской областях, а также в Крыму.

Что говорят синоптики

В целом в выходные "будет преимущественно без осадков", обещают в Укргидрометцентре. В субботу, как мы уже отмечали, их ожидают на северо-востоке, в Одесской и Винницкой областях – причем "небольшие и кратковременные". Воскресенье же будет без дождей.

Но осадки вернутся уже в понедельник, 22 июня, – сначала в западных, а днем и в северных и большинстве центральных областей. Причем "умеренные дожди" местами будут "значительными" и с грозами.

На выходных обещают температуру ночью до 13-20°; а днем 23-28°. В южной части, большинстве западных, а в понедельник и в центральных и восточных областях – местами до 30-32°.

Как сообщал OBOZ.UA, до 24 июня киевлянам не стоит ожидать особой жары, максимальная температура воздуха достигнет лишь +27°С.

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