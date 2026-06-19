Без адской жары, но настоящее лето: прогноз погоды в Киеве и области на пять суток

В Киеве и области синоптики прогнозируют по-настоящему летнюю погоду. В период с 20 по 24 июня жары ожидать не стоит, максимальная температура воздуха достигнет +27 °С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Осадков почти не будет.

Что рассказали синоптики

"20–24 июня в Киевской области и в городе Киеве рассчитываем на оптимистическое развитие погодных процессов. Наконец-то июнь опомнился и планирует подарить в следующую пятидневку комфортную, по-настоящему летнюю погоду", – говорится в сообщении.

Синоптики отметили, что отсутствие дождей будет обеспечивать область высокого давления. Исключением станет только понедельник, когда ожидается активный атмосферный фронт с запада, который принесет умеренный, местами значительный дождь и грозу.

Воздушные потоки умеренной скорости будут поступать с северо-запада и севера, поэтому на жару пока не рассчитываем, но прогнозируем приятное тепло с достаточно плавным изменением температуры как ночью, так и днем.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых тёплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги зимы 2025–2026 годов в Киеве. Последние два месяца этой зимы были холоднее нормы, а количество осадков за эту календарную зиму составило 112 мм, что соответствует 91% климатической нормы.

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