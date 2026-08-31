До +28 и грозы: синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине в первый день осени. Карта

В первый день осени в Украинесохранится теплая солнечная погода с высокими температурами. Однако в отдельных регионах страны пройдут кратковременные дожди.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр. В основном по всей Украине осадков не ожидается.

Погода в Украине и Киеве 1 сентября

По информации синоптиков, завтра ожидается переменная облачность, без значительных осадков. В то же время на западе, севере, в Винницкой и Черкасской областях днем возможныкратковременные дожди с грозами.

На остальной территории осадков не ожидается. Ветер преимущественно юго-западный, 7–12 м/с.

Температура воздуха ночью +13...+18 градусов, на востоке ночью +9...+14 градусов, днём +23...+28 градусов.

В столице ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днём воздух прогреется до +26...+28 градусов тепла.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых тёплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги зимы 2025–2026 годов в Киеве. Последние два месяца этой зимы были холоднее нормы, а количество осадков за эту календарную зиму составило 112 мм, что соответствует 91% климатической нормы.

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