До 20 градусов мороза: синоптик рассказала, где в Украине будет холоднее всего и ждать ли потепления в феврале. Карта

В Украине погода все еще будет морозной, и холодно будет как минимум до 25 февраля. В четверг, 19-го числа, самая низкая температура в нашей стране ожидается на востоке – до -20 градусов.

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Об этом сообщила в Telegram синоптик Наталья Диденко. Речь идет о показателях наших термометров ночью. В среднем по Украине в темное время суток будет -9...-15, на Левобережье -12...-19 градусов.

В течение дня 20 февраля – примерно от -1 до -6.

Небольшой снег в четверг возможен ночью и утром на западе и севере, а днем – в центральных областях, Сумской, Харьковской, Луганской, Одесской, Николаевской и Херсонской. На остальной территории без существенных осадков.

На дорогах есть вероятность образования гололедицы, предупредила синоптик.

В Киеве 20 февраля ночью небольшой снег, днем ​​без существенных осадков. Ночью -7...-9, днем ​​-3...-5 градусов.

Как писал OBOZ.UA, в Украине до конца недели сохранится холодная погода, и в субботу и воскресенье морозы даже усилятся. С более детальным прогнозом (на 20–23 февраля) можно ознакомиться по ссылке.

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