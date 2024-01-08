До 20 градусов мороза и метели: синоптики дали прогноз погоды на вторник, 9 января

Погода в Украине во вторник, 9 января, буде морозной и пасмурной во всех регионах. На севере, западе и востоке ударят ночные морозы до -25 градусов, синоптики прогнозируют кое-где метели и гололед.

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Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра. Так, снег и порывы ветра до 20 метров в секунду ожидаются ночью на юге и юго-востоке, днем – на крайнем юге страны.

Также синоптики предупредили про гололед на дорогах 9-10 января – объявлен I уровень опасности. "Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", – заявили в Укргидрометцентре.

В западных регионах Украины днем ожидается температура от -7 до -11 градусов. На Закарпатье будет теплее – от -1 до +1. Ночью на западе прогнозируют -16...-18.

В Черниговской и Сумской областях днем температура будет от -9 до -12, а ночью -20...-23. В центральных областях днем -6...-8, ночью -14...-16.

На востоке и юго-востоке днем прогнозируют -7...-12, ночью будет -11...-16. В южной части страны синоптики ожидают днем от -3 до -6 градусов; ночью будет -8...-11.

В Киеве 9 января будет пасмурно с прояснениями, на дорогах гололедица. Температура по области ночью -15...-20 градусов, днем -7...-12; в Киеве ночью -15...-17, днем -7...-9 градусов.

Также синоптики предупредили про значительную снеголавинную опасность (ІІІ уровень) на высокогорье Ивано-Франковской области. Умеренная снеголавинная опасность (ІІ уровень), ожидается на высокогорье Закарпатской области.

Как сообщал OBOZ.UA, в ближайшие дни по всей территории Украины ожидаются сильные морозы. В некоторых регионах нашей страны столбики термометров опустятся до -23 градусов. Также синоптики прогнозируют снегопады и гололед.

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