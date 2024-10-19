До +17 градусов: синоптик рассказала, когда в Украину ворвется потепление

В субботу на воскресенье, 19 и 20 октября, в Украину придут заморозки. Но с понедельника погода изменится – по всей Украине ожидается потепление.

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Об этом сообщила украинская синоптика Наталья Диденко. По ее прогнозу, на выходных будет идти дождь в восточных и южных областях, холодно будет даже в Крыму.

В субботу, 19 октября и воскресенье, 20 октября, дожди и холод ожидаются в Луганске, Донецке, Днепре, Запорожье и Крыму. На остальной территории погода будет преимущественно сухой с солнечными прояснениями.

В западных областях 19-20 октября ожидаются туманы, которые снизят видимость на дорогах до 300-500 метров. Поэтому водителям следует быть внимательнее.

По всей стране, кроме юго-востока, ночью будут заморозки. Также 19 октября днем придется померзнуть жителям Луганской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей. Температура упадет до +6…+9 даже в Крыму.

Теплее всего будет в западных областях и в Одесской области. Там Наталья Диденко прогнозирует в течение дня +11…+15 градусов.

На остальной территории Украины, по словам синоптикини, термометры не будут показывать выше +12.

В Киеве 19-20 октября также будет прохладно : днем +10...+11°C, ночью примерно +1...+4, местами заморозки.

По словам Наталки Диденко, погода в Украине улучшится с началом новой недели.

Уже с понедельника 21 октября украинцы ощутят существенное потепление. На следующей неделе ожидается солнечная погода и воздух днем будет прогреваться до +12…+17 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, в ближайшие дни в Украине ожидается существенное изменение погодных условий. Во многих регионах ударят заморозки, но уже к концу недели может вернуться тепло.

После периода дождей и похолодания в Украине ожидается возвращение комфортной теплой погоды. Потепление, которое можно будет назвать бабьим летом, прогнозируется уже 20 октября.

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