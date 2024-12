Фанаты разгадали скрытый символизм обручального кольца Селены Гомес, которая обошлась Бенни Бланко в сумасшедшую сумму

Эксперты оценили обручальное кольцо певицы Селены Гомес, которую накануне ей подарил бойфренд – американский продюсер Бенни Бланко. Пара объявила о помолвке, опубликовав чувственный пост в Instagram. Фанаты артистки внимательно рассмотрели украшение и увидели скрытый месседж, который автор песен, вероятно, хотел донести любимой.

Видео дня

Как сообщает журнал Crisscut, теперь руку звезды украшает 4-каратный бриллиант огранки "маркиз" – настоящий символ элегантности и роскоши. Вытянутая форма драгоценного камня имеет особое значение для Селены, поскольку она тонко намекает на слова из ее песни "Good for You". "I'm on my marquise diamonds. I'm a marquise diamond", – говорится в строчках композиции 2015 года.

Тщательно обработанные грани, которые объединяются для создания исключительного блеска, дополняют центральный камень, инкрустированный бриллиантами. "Хотя бриллианты с огранкой "маркиз" встречаются реже, чем более традиционные круглые, они очень вожделенные для тех, кто ценит индивидуальность, – говорит эксперт по бриллиантам Максвелл Стоун. – Учитывая его исключительную красоту и мастерство, кольцо Селены, скорее все, будет стоить около $200 000 (более 8 миллионов гривен)".

Форма "маркиз" считается оригинальным украшением, которое встречается крайне редко. Бриллиант имеет изысканный вид, а благодаря редкости, обладательницы таких украшений надевают аксессуары по особому случаю. Ювелиры нередко называют подобную огранку "лодочкой", ведь силуэт камешка похож на лодку.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что Селене Гомес сделали предложение. Что известно об избраннике звезды и почему певица догадывалась об особом моменте – в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!