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Фанаты разгадали скрытый символизм обручального кольца Селены Гомес, которая обошлась Бенни Бланко в сумасшедшую сумму

Карина Вишнякова
Шоу Oboz
2 минуты
54
Фанаты разгадали скрытый символизм обручального кольца Селены Гомес, которая обошлась Бенни Бланко в сумасшедшую сумму

Эксперты оценили обручальное кольцо певицы Селены Гомес, которую накануне ей подарил бойфренд – американский продюсер Бенни Бланко. Пара объявила о помолвке, опубликовав чувственный пост в Instagram. Фанаты артистки внимательно рассмотрели украшение и увидели скрытый месседж, который автор песен, вероятно, хотел донести любимой.

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Как сообщает журнал Crisscut, теперь руку звезды украшает 4-каратный бриллиант огранки "маркиз" – настоящий символ элегантности и роскоши. Вытянутая форма драгоценного камня имеет особое значение для Селены, поскольку она тонко намекает на слова из ее песни "Good for You". "I'm on my marquise diamonds. I'm a marquise diamond", – говорится в строчках композиции 2015 года.

Фанаты разгадали скрытый символизм обручального кольца Селены Гомес, которая обошлась Бенни Бланко в сумасшедшую сумму

Тщательно обработанные грани, которые объединяются для создания исключительного блеска, дополняют центральный камень, инкрустированный бриллиантами. "Хотя бриллианты с огранкой "маркиз" встречаются реже, чем более традиционные круглые, они очень вожделенные для тех, кто ценит индивидуальность, – говорит эксперт по бриллиантам Максвелл Стоун. – Учитывая его исключительную красоту и мастерство, кольцо Селены, скорее все, будет стоить около $200 000 (более 8 миллионов гривен)".

Фанаты разгадали скрытый символизм обручального кольца Селены Гомес, которая обошлась Бенни Бланко в сумасшедшую сумму

Форма "маркиз" считается оригинальным украшением, которое встречается крайне редко. Бриллиант имеет изысканный вид, а благодаря редкости, обладательницы таких украшений надевают аксессуары по особому случаю. Ювелиры нередко называют подобную огранку "лодочкой", ведь силуэт камешка похож на лодку.

Фанаты разгадали скрытый символизм обручального кольца Селены Гомес, которая обошлась Бенни Бланко в сумасшедшую сумму

Ранее OBOZ.UA писал о том, что Селене Гомес сделали предложение. Что известно об избраннике звезды и почему певица догадывалась об особом моменте – в нашем материале.

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