В Украине появились новые 10 грн в оригинальном дизайне: как выглядят

Национальный банк ввел в оборот новую памятную монету в 10 грн. Она посвящена достижением Украины в сфере цифровых технологий и инноваций и выполнена в нетрадиционной для монет форме – квадрата.

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Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: монета получила название "Цифровое государство".

"Украина демонстрирует, что цифровая трансформация является необходимым шагом для развития современных государств. И даже в условиях войны мы продолжаем свой путь к новым технологиям, разрушаем барьеры между людьми и сервисами как государственными, так и финансовыми", – говорится в сообщении.

Как выглядит новая монета

На аверсе (лицевой стороне) монеты в центре композиции расположен малый Государственный Герб Украины, окруженный электронной сетью. Как объяснили в НБУ, эта комбинация символизирует Украину как единую цифровую систему, монолитное и целостное государство, с помощью новейших технологий объединившее все аспекты жизни своих граждан.

"В этой сети можно увидеть символическое объединение запада, востока, юга и севера под единственным гербом. Дополнительно подчеркивающим технологическое единство страны", – объяснили в регуляторе.

На реверсе (обратной стороне) изображена схематическая карта Украины, созданная из цифр двоичного кода. В нем зашифровано название UKRAINE (слева вертикально), которое можно расшифровать, проследив путь от каждой отдельной буквы до соответствующей последовательности цифр.

Внизу справа указана надпись "Цифровое государство", на которую наведен стилизованный курсор компьютерной мышки. Композиция, рассказали в НБУ, символизирует базу цифрового мира, подчеркивая значимость технологий для развития страны.

Что известно о монете

Памятная монета "Цифровое государство" введена в оборот 13 декабря 2024 года. Он имеет номинал 10 гргрн.

Монета изготовлена в форме квадрата из серебра 999 пробы. Масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 г.

Гурт монеты – гладкий. Тираж – до 7 500 штук.

Где можно купить монету

Купить новую памятную монету можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ с 9 января 2025 года. А также у банков-дистрибьюторов:

Укргазбанк;

Таскомбанк;

ПриватБанк;

Ощадбанк;

ПУМБ.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк выводит из оборота монеты, выпущенные до 2003 года – различных номиналов. Цель – оптимизация номинального ряда. Впрочем, разбогатеть на таких копейках не получится – из-за того, что они были выпущены большими тиражами и из обычных материалов, дорогими и коллекционными эти монеты не станут.

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