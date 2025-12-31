До 12 градусов мороза: синоптики дали прогноз на 1 января в Украине. Карта

В четверг, 1 января, в Украине ожидается морозная погода, местами с незначительными осадками в виде снега. Ближайшей ночью в западных и северных регионах столбики термометров опустятся до -12 градусов.

Днем температурные показатели будут колебаться от -9 до 0 градусов. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

В течение дня, 1 января, почти по всей Украине ожидается небольшой снег, а в большинстве областей солнце время от времени будет пробиваться сквозь облака.

На западе нашей страны синоптики прогнозируют облачность с небольшим снегом. Ночная температура составит -8 – -12 градусов, дневная -6 – -4 мороза.

В северных областях местами облачно, небольшой снег. Ночью -8 – -12 градусов, день -6 – -9 ниже нуля.

В центральных областях будет преобладать переменная облачность, небольшой снег. Ночь -7 – -11 мороза, день -6 – -8 мороза.

На юге нашей страны тоже переменная облачность и незначительный снег. В ночное время -6 – -8 градусов, день от -2 до 0 градусов.

В восточных регионах переменная облачность, небольшой снег: ночью от -7 до -9 ниже нуля, днем от -8 до -5 мороза.

В Крыму облачно с прояснениями, осадков не предвидится. Температура воздуха ночью составит -6 – -8 градусов, а днем от -3 до -1 мороза.

Напомним, по прогнозу Наталки Диденко, в среду, 31 декабря, по всей территории ожидаются осадки в виде снега, а на юге – в виде мокрого снега. 1 января морозы еще задержатся в Украине, а потепления стоит ожидать после 2 января.

Как писал OBOZ.UA, синоптик Иван Семилит спрогнозировал, что в Украине на Новый год погода будет зимней и преимущественно со снегом. Больше всего снега ожидается в восточных регионах нашей страны.

