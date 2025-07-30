Днепропетровщина может остаться без воды из-за бездействия исполнительной службы, – Кучеренко

Более 300 тысяч жителей Днепропетровской области уже в ближайшее время могут остаться без водоснабжения.

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Об этом заявил народный депутат Украины, министр по вопросам ЖКХ (2007–2010) Алексей Кучеренко.

Он призвал правительство и исполнительную службу к немедленным действиям.

По его словам, речь идет не просто о технической проблеме, а об угрозе масштабного гуманитарного кризиса в прифронтовом регионе.

"Уже в ближайшее время жители Днепропетровской области могут остаться без водоснабжения. А государство молчит. Более 300 тысяч человек в прифронтовом регионе – под реальной угрозой потерять доступ к воде", – подчеркнул Кучеренко.

Как сообщил нардеп, еще два месяца назад Хозяйственный суд Днепропетровской области принял решение, которым запретил поставщику "последней надежды" – ГП "Укринтерэнерго" – отключать электроэнергию государственному предприятию "Днепр-Западный Донбасс" (ДЗД). Однако, несмотря на четкий судебный запрет, энергоснабжение так и не было восстановлено.

"ППН откровенно игнорирует решение суда, а исполнительная служба демонстрирует свою любимую тактику – тотальное молчание", – заявил депутат.

По словам Кучеренко, именно ДЗД обеспечивает водоснабжение в Синельниково, Павлоград, Терновку, Першотравенск и десятки окрестных сел. Остановка этого предприятия – это не только потеря доступа к воде для сотен тысяч жителей, но и риск эпидемий, коллапса системы здравоохранения и прекращения работы шахт и предприятий.

"Прекращение водоснабжения равно инфекции, коллапс здравоохранения, экономики, бегство людей из региона. Это не просто "техническая проблема". Это – государственная безответственность в чистом виде", – отметил Кучеренко.

Народный депутат сообщил, что уже ранее направил депутатское обращение в профильные органы власти, однако не получил никакой реакции.

В связи с этим Кучеренко призвал чиновников немедленно вмешаться в ситуацию:

"Настоятельно прошу срочной реакции: от премьер-министра Юлии Свириденко – начните заниматься конкретными проблемами! От исполнительной службы – обеспечить выполнение судебного решения! От министра юстиции Германа Галущенко, министра энергетики Светланы Гринчук и председателя Днепропетровской ОГА – безотлагательно вмешаться в ситуацию!"

Депутат также обратил внимание, что промедление со стороны государства может привести к непоправимым последствиям.

"Люди не могут остаться без воды. Они не имеют времени на чиновничью неспешность. Мы не можем повторять "эксперименты" врага в оккупированном Донецке! Это будет огромной политической ошибкой", – подытожил Кучеренко.

Ранее председатель областного совета Николай Лукашук призвал народных депутатов, представляющих Днепропетровщину в Верховной Раде, инициировать перед Минфином вопрос о выделении субвенции из государственного бюджета на погашение долгов предприятия "Днепр-Западный Донбасс".