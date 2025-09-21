Днем до +27, но местами туман: какой будет погода в Украине 21 сентября. Карта

В воскресенье, 21 сентября, погода в Украине будет теплой и в основном солнечной – облака лишь изредка будут появляться на небе. Осадков в последний день этой недели синоптики не прогнозируют.

В юго-западной части страны ночью и утром местами можно будет увидеть туман. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

"Небольшая облачность. Без осадков. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с", – сказано в прогнозе.

Температура воздуха по стране ночью составит 10-15 градусов тепла, на побережье морей будет до 18 градусов, а на востоке страны столбики термометров опустятся ниже всего и покажут 7-12 градусов. Днем в Украине будет 22-27 градусов по Цельсию.

Погода на Киевщине

В Киевской области и в столице в воскресенье дождей не ожидается, синоптики прогнозируют незначительную облачность. Ветер будет юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет 10-15 градусов, днем 22-27 выше нуля. В Киеве ночью 12-14 тепла, днем 25-27 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Наталья Диденко в середине следующей недели ожидает похолодание с дождями. Ближе к Карпатам и прикарпатским регионам дождь будет переходить в мокрый снег, предупредила она.

