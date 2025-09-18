В Украину ворвется резкое похолодание со снегом: синоптик ошеломила прогнозом

В пятницу, 19 сентября, антициклон принесет в Украину теплую и солнечную погоду с температурой воздуха до +28 градусов. Однако с середины следующей недели ожидается разное похолодание с дождями и иногда мокрым снегом.

Такой прогноз обнародовала украинский синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в пятницу в Украину наведается антициклон юго-запада.

Украину ждут "летние" дни

Небо прояснится, только в западных областях местами возможны "влажные остатки", рассказала синоптик.

Температура воздуха постепенно будет расти, в пятницу днем ожидается +19...+24 градуса.

На выходных, 20-21 сентября, в Украине повсеместно ожидается роскошная осенняя погода – будет сухо, солнечно и тепло – от +24 до +28 градусов.

Такой метеорологический "рахат-лукум" продлится до середины следующей недели.

"Ближайшие выходные, 20-21 сентября, все обязательно на воздух, на природу, выгулять светлые летние вещи с недавней распродажи, погреться, помыть окна, кто моет на зиму, напланировать близкие комфортные путешествия или экскурсии, любоваться солнцем и цветами", – посоветовала Наталья Диденко.

Через неделю – резкое похолодание

Уже с 25-26 сентября, по данным синоптика, погода резко изменится.

В частности, синоптическая карта показывает, что вскоре в Украине возможен снег.

Так, в западных областях Украины, скорее, ближе к Карпатам и околокарпатским регионам, дождь будет переходить в мокрый снег и снег.

Похолодание затронет всю Украину, однако осадки все же будут преимущественно в виде дождя, а снежная фаза – лишь местами в западной части, отметила Наталья Диденко.

Следующие выходные, 27-28 сентября, будут холодными и влажными.

"Куртки, крепкие ботинки, даже шапки тонкие, дома проверьте, где лежат толстые страшные любимые штаны и флиски, работают ли обогреватели, поближе телефон семейного врача", – написала синоптик.

Она предупредила, что такие синоптические метаморфозы могут провоцировать простуды, сосудистые заболевания и бронхо-легочные проблемы.

"Словом, смена сезонов – не за горами со всеми облаками, похолоданиями, дождями и даже возможным снегом. Но не забываем, что потом будет октябрь, который обязательно приведет за ручку еще одно милое "бабье лето", – отметила Наталка Диденко.

Напомним, синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала, что с пятницы в Украине начнет теплеть. К выходным местами столбики термометров поднимутся до +29 градусов.

