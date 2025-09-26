Для тех, кто не любит прогулки: названа самая ленивая порода собак

Для любителей собак, которые предпочитают тихие вечера на диване, выбор правильной породы может иметь решающее значение.

Хотя многим собакам нужны часы физических упражнений и постоянной стимуляции, некоторым лучше подходит более медленный темп жизни. К списку таких пород относится бассет-хаунд, известный своим спокойным темпераментом, пишет OBOZ.UA.

Бассет-хаунд издавна считается одной из самых спокойных пород собак, заслужив репутацию идеального компаньона для отдыха. Эти собаки часто лежат на диване или дремлют в углу комнаты. Они чувствуют себя хорошо, когда находятся рядом со своими семьями, и могут часами отдыхать дома.

Несмотря на такую репутацию, эксперты предупреждают, что породу не следует путать с абсолютно неактивной. Как и все собаки, бассет-хаунды нуждаются в ежедневных прогулках и регулярных физических нагрузках, чтобы оставаться здоровыми.

Их медленная натура делает их особенно склонными к ожирению, если владельцы не обеспечивают им достаточной физической активности.

Таким образом, эти собаки остаются здоровыми благодаря балансу между легкими физическими упражнениями и большим количеством отдыха. А их темперамент делает их особенно привлекательными для семей и отдельных лиц, которые ищут спокойного, ласкового любимца.

Бассет-хаунды нежные, добродушные и в целом хорошо ладят с детьми и другими домашними животными.

Их непринужденный характер также может сделать их хорошим выбором для людей, которые живут в небольших помещениях, таких как квартиры, при условии, что у них все еще есть возможность выйти на улицу.

Характерный внешний вид породы, длинные уши, проницательные глаза и короткие лапы только добавляют ей шарма.

