Топ-10 пород собак, которых не стоит держать людям с аллергией

Собаки – лучшие друзья человека, но для хозяев с аллергией они могут быть проблемой. Некоторые породы считаются гипоаллергенными и могут быть лучшим выбором для людей с аллергией. Большинство почему-то считает, что меньшее количество шерсти на собаке означает, что она является лучшим вариантом для людей, страдающих аллергией, но проблема не в шерсти.

По данным Spruce Pets, белки в перхоти, слюне и моче собаки являются причиной аллергии. Все собаки производят перхоть, то есть отмершую кожу, которая отслаивается и прикрепляется к шерсти собак. Поэтому породы, которые чаще линяют, оставляют больше перхоти в доме. Породы, которые много пускают слюну, также являются проблематичными в этом плане.

Эти 10 популярных пород собак чаще всего вызывают аллергические реакции у людей.

Бассет-хаунды

Бассет-хаунды — милые, приятные и ласковые собаки, но имеют упрямую черту характера. Эти собаки не подходят для людей с аллергией, поскольку у них большие щеки и кожные складки. Кроме того, они также обильно выделяют слюну, оставляя ее на поверхностях и коже.

Доберман-пинчер

Эта порода является хорошим выбором для тех, кто ищет собаку-защитника, которую легко дрессировать, но не подходит для людей с аллергией. Эти животные имеют больше шерсти и перхоти. Они также склонны к чувствительности кожи больше, чем представители средней породы, что оставляет большое количество перхоти дома.

Немецкая овчарка

Преданность, стремление угодить и смелость делают эту породу очень популярной. Но большая собака сбрасывает шерсть дважды в год и производит большое количество перхоти, которая может вызвать аллергию.

Сибирский хаски

Они оставляют много шерсти по всему дому, и это может вызвать проблемы для тех, кто страдает аллергией. Их густая шерсть обеспечивает им тепло, но это будет проблемой для тех, кто склонен к перхоти.

Лабрадор-ретривер

Это милые домашние любимцы, у них густая двойная шерсть, и они обильно линяют. Если позволить этой породе плавать, то можно уменьшить перхоть и предотвратить обострение своей аллергии.

Пекинес

Ласковая и энергичная, эта любимая порода имеет отличную репутацию как домашний любимец. Но их длинная линяющая шерсть создает проблему для людей с аллергией, а также порода известна своим упрямством, когда дело доходит до дрессировки.

Мопс

Их плоская морда склонна к накоплению большого количества слюны вокруг щек, что создает проблемную перхоть. Мопсы также склонны к чувствительной коже и к аллергии.

Сен-Бернард

Эти нежные великаны имеют много шерсти. Чем больше собака, тем больше перхоти она производит, и даже один такой экземпляр дома может вызвать аллергию. Эта порода сильно линяет, распространяя перхоть по всему дому, и это, учитывая тот факт, что у них выделяется большое количество слюны, означает, что они будут проблематичными для тех, кому трудно находиться рядом с собаками, не проявляя симптомов.

Боксер

Боксеры известны тем, что часто пускают слюну. Эта порода также круглый год линяет. Они имеют короткую шерсть, покрытую перхотью, а это является серьезным тревожным сигналом для людей, страдающих аллергией.

Кокер-спаниель

Эти собаки имеют потрясающую длинную шерсть, из которой выделяется перхоть, и, к сожалению, они также склонны к слюнотечению. Эта порода также склонна к кожной аллергии, что в конечном итоге может привести к еще большему образованию перхоти в воздухе.

Кудрявые породы, включая пуделей, лучше подходят людям, страдающим аллергией, а также они не так часто пускают слюну, как собаки, перечисленные в этой статье.

