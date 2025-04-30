Для тех, кто не ест мясо: очень сочный и вкусный шашлык из лосося в духовке за 15 минут
Шашлык можно готовить не только из мяса, но также из рыбы и печени. Но, самое важная часть приготовления шашлыка – сделать вкусный маринад.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного шашлыка из лосося, который готовится в духовке 15 минут.
Ингредиенты:
- 600 г филе лосося (вес с кожурой)
- 200-250 г томатов черри
Маринад:
- 3 ст.л оливкового масла
- 3 ст.л соевого соуса
- 1/2 ч.л сухого чеснока
- 1/4 ч.л лимонного перца
- 1/4 ч.л перца манго
Способ приготовления:
1. Рыбу промываем, обсушиваем бумажным полотенцем и вынимаем все косточки. Осторожно снимаем шкурку (нужно пройтись лезвием ножа между кожей и филе) и нарезаем небольшими кусочками 3 см.
2. Для маринада: смешайте оливковое масло, соевый соус, сухой чеснок, лимонный перец и ароматный перец манго, который прекрасно дополнит вкус рыбы. Перемешиваем и оставляем мариноваться на 20 минут.
3. Деревянные шпажки обязательно предварительно замочите в холодной воде на 30 минут (чтобы они не сгорели в духовке). Собираем шашлык, перекладываем их на противень с пергаментом и смазываем остатками маринада.
4. Готовьте в духовке 15 минут при 180°С.
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