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Для тех, кто не ест мясо: очень сочный и вкусный шашлык из лосося в духовке за 15 минут

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
303
Рецепт шашлыка из лосося

Шашлык можно готовить не только из мяса, но также из рыбы и печени. Но, самое важная часть приготовления шашлыка – сделать вкусный маринад. 

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Шашлык из лосося

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного шашлыка из лосося, который готовится в духовке 15 минут.

Рецепт шашлыка

Ингредиенты: 

  • 600 г филе лосося (вес с кожурой)
  • 200-250 г томатов черри

Маринад:

  • 3 ст.л оливкового масла
  • 3 ст.л соевого соуса
  • 1/2 ч.л сухого чеснока
  • 1/4 ч.л лимонного перца
  • 1/4 ч.л перца манго

Способ приготовления: 

1. Рыбу промываем, обсушиваем бумажным полотенцем и вынимаем все косточки. Осторожно снимаем шкурку (нужно пройтись лезвием ножа между кожей и филе) и нарезаем небольшими кусочками 3 см.

Филе лосося

2. Для маринада: смешайте оливковое масло, соевый соус, сухой чеснок, лимонный перец и ароматный перец манго, который прекрасно дополнит вкус рыбы. Перемешиваем и оставляем мариноваться на 20 минут. 

Маринад для рыбы

3. Деревянные шпажки обязательно предварительно замочите в холодной воде на 30 минут (чтобы они не сгорели в духовке). Собираем шашлык, перекладываем их на противень с пергаментом и смазываем остатками маринада.

Сколько готовить шашлык из рыбы

4. Готовьте в духовке 15 минут при 180°С. 

Готовый шашлык

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