Для этих знаков зодиака начнется волна успеха в конце зимы – начале весны

В конце февраля и в начале марта перед тремя знаками зодиака откроются уникальные возможности. По словам астрологов, аспект Марса, Юпитера и Меркурия с 25 февраля по 15 марта создают значительное окно для действий.

Этот аспект образуется лишь раз в несколько лет, пишет Madeinvilnius. Такое уникальное расположение планет – это космический сигнал Овнам, Близнецам и Стрельцам. Хотя эти три знака имеют самую сильную поддержку, другие знаки – Лев и Водолей – также должны воспользоваться этим периодом.

Если они не пропустят эту волну успеха и будут действовать, то увидят первые результаты уже через месяц. Следующее окно возможностей откроется лишь осенью. Поэтому не позволяйте страху вас остановить, говорят астрологи.

Овен

В конце зимы Овны почувствуют энергию и смелость. Это ваше время, поэтому проявите инициативу на работе. Если вы будете ждать, пока кто-то предложит вам повышение, то упустите шанс. Вам надо самим спрашивать, предлагать и действовать, уверяют астрологи.

Лучшие даты для разговора с руководителем – между 1 и 5 марта.

Это также лучший период для начала собственного бизнеса.

Важнейшие дни для действий: 28 февраля, 3 марта и 8 марта. Именно в эти дни вы почувствуете влияние Марса – энергию и смелость.

Близнецы

Для Близнецов конец зимы наиболее благоприятен для расширения и установления важных контактов. Ваши слова будут особенно убедительными. Активно общайтесь, участвуйте в мероприятиях, ищите партнеров и предлагайте идеи. Если вы не будете действовать, то не добьетесь успеха.

Лучшие дни для действий: 3-10 марта. В это время вы почувствуете сильнейшее влияние Меркурия, который распахнет перед вами двери.

Стрелец

Для Стрельцов в конце зимы будет возможность расширить свой кругозор – через путешествия, образование или международную деятельность. Подавайте заявки и резюме на обучение за рубежом, в деловую поездку или международный проект – это лучшее время для получения положительного ответа. Но не откладывайте это на потом.

"Юпитер любит смелых. Если вы сейчас рискнете, он вас вознаградит", — говорят астрологи.

Самые важные дни: 26 февраля – 5 марта. В это время возможности будут самыми доступными, а действия результативными.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

