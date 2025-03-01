Девочка с большим сердцем: 8-летняя Эмилия из Киева отдала на ВСУ деньги, которые собирала на 'Диснейленд'. Видео

Военнослужащий 68 отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша Сухопутных войск ВСУ посетил в школе 8-летнюю Эмилию из Киева, которая задонатила воинам свои сбережения. Деньги девочка собирала на поездку в "Диснейленд".

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Наши защитники на YouTube-канале бригады сообщили: в знак благодарности они решили лично пообщаться с маленькой украинкой и привезти ей символические подарки. Пресс-служба поделилась соответствующим видео.

Юлия, мама школьницы, рассказала, что дочка предложила отдать свои деньги защитникам Украины в период, когда в Киеве было очень много воздушных тревог.

Эти деньги ребенку подарили на день рождения, также она выиграла премию как самый младший дебютант на балетных соревнованиях.

Когда представитель 68 ОЕБр спросил Эмилию, какая у нее была мечта, девочка сказала: "Победа Украины". Также она вспомнила, что хотела собачку, и только в последнюю очередь назвала поездку в "Диснейленд".

Военнослужащий привез Эмилии флаг, подписанный побратимами, рюкзак, персональную благодарность от командира, милитари-кепку, шеврон 68 ОЕБр. Также ребенку подарили большой конструктор LEGO и мягкую игрушку-снеговика. Девочка сразу узнала, что это Олаф из известного мультика Disney, и обняла игрушку.

Также боец показал девочке фотографии воинов 68 ОЕБр с техникой и оборудованием, закупленным на пожертвование.

Как писал OBOZ.UA, ранее во время "Игр непокоренных" в Канаде британский принц Гарри получил от украинцев теплый подарок. Спортсмены вручили ему сверток, в котором было худи с вышитой надписью "Воля".

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