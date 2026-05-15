Детям пленных и пропавших без вести военных стало проще сменить место жительства: подробности

Кабинет Министров Украины упростил процедуру изменения места жительства для детей военнослужащих, пропавших без вести или находящихся в плену. Теперь один из родителей может самостоятельно оформить регистрацию ребенка без дополнительных согласований и бюрократических процедур.

Услуга доступна через ЦНАП или органы местного самоуправления. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Нововведение должно облегчить жизнь семьям защитников в сложных жизненных обстоятельствах. Ранее для регистрации места жительства ребенка или его снятия с регистрации было обязательным согласие обоих родителей. Из-за этого семьи военных, пропавших без вести или находящихся в плену, часто сталкивались с трудностями при оформлении документов.

Теперь это требование отменено для случаев, когда один из родителей официально имеет статус без вести пропавшего или находится в плену. В такой ситуации ребенка могут зарегистрировать по адресу того из родителей, который подает заявление.

Оформить услугу можно только офлайн – во время личного обращения в Центр предоставления административных услуг или орган регистрации места жительства.

В Министерстве обороны отмечают, что изменения призваны уменьшить бюрократическую нагрузку на семьи военных и обеспечить более быстрое получение необходимых административных услуг.

