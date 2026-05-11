Без отца осталась маленькая дочь: на фронте погиб военный из Киевской области Евгений Ордовский. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Бучи Киевской области Евгений Ордовский. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 2 мая.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил бучанский городской голова Анатолий Федорук.

"Герой на щите. В Буче попрощаемся с 29-летним Защитником Евгением Ордовским", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился и вырос в Буче. В мирной жизни работал кладовщиком, любил жизнь, свою семью, увлекался автомобилями и техникой. Федорук добавил, что родные и друзья помнят Евгения как искреннего, доброго и жизнерадостного человека.

В ноябре 2024 года Герой стал в ряды Вооруженных Сил Украины. Служил в 61-й отдельной механизированной бригаде, защищал Украину на Запорожском направлении. К сожалению, 2 мая 2026 года во время выполнения боевого задания он погиб вблизи Марьинки на Днепропетровщине.

"У Евгения остались жена Юлия, шестилетняя дочь Ангелина, родители и старший брат Игорь. Выражаем искренние соболезнования семье, близким и всем, кто знал и любил Евгения", – добавил Федорук.

